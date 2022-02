Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 22 febbraio 2022 a partire dalle ore 20:00

Lotto

Il gioco del Lotto mette in scena un nuovo concorso martedì 22 febbraio 2022, quando alle ore 20:00 torneranno le estrazioni tenute nelle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli. Controlla tutti i numeri sorteggiati oggi qui sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00 e scopri se hai centrato una delle numerose categoria di vincita del gioco. Leggi tutti i numeri estratti oggi.

Intanto oggi martedì 22 febbraio 2022 si terranno anche le estrazioni del Million day, senza dimenticate il nuovo concorso del Superenalotto.

Lotto: l’estrazione di martedì 22 febbraio

BARI: 35 83 47 74 62

CAGLIARI: 43 44 42 71 31

FIRENZE: 88 36 32 28 45

GENOVA: 14 11 21 24 76

MILANO: 7 52 64 57 24

NAPOLI: 6 71 35 53 23

PALERMO: 77 21 55 47 65

ROMA: 55 89 19 76 75

TORINO: 81 60 63 44 31

VENEZIA: 10 72 80 63 39

NAZIONALE: 21 66 28 48 45

Lotto: i dati dell’estrazione di sabato 19 febbraio 2022

Prima che gli appassionati si immergano in questa nuova giornata di estrazione, faciamo il punto su cosa sia successo con i numeri estratti al Lotto nell’ultimo sorteggio tenurosi sabato 19 febbraio 2022.

Partiamo con iul dire che come al solito sono stati impegnati tanti giocatori che hanno tentato la fortuna in cerca dei premi che la Lotteria è in grado di regalare.

Dalle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni sono state effettuate a partire dalle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili da qualche minuto dopo su tutte le piattaforme di riferimento oltre che con la consueta rubrica che teniamo sulle nostre pagine.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 23 36 68 10 49 CAGLIARI 29 28 21 50 7 FIRENZE 27 30 20 25 62 GENOVA 3 81 22 90 13 MILANO 14 22 31 61 62 NAPOLI 14 71 46 21 74 PALERMO 82 59 90 79 83 ROMA 82 15 87 75 51 TORINO 82 76 74 68 24 VENEZIA 77 6 7 26 55 NAZIONALE 15 71 77 36 43

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 19 febbraio 2022

In seguito all’estrazione cerchiamo qui di fare un bilancio delle vincite tenutesi tre giorni fa, con i numeri che hanno dato tante soddisfazioni ai giocatori che hanno preso parte al concorso, donando loro delle vincite sparse in tutte le regioni d’Italia.

La tabella sottostante riporta tutte le vincite di sabato 19 febbraio 2022 che si sono verificate regione per regione, specificando anche l’ammontare delle vincite riscontrate:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 4,446 198.386,00 € BASILICATA 1,522 48.751,00 € CALABRIA 4,791 267.427,00 € CAMPANIA 17,583 1.449.055,00 € EMILIA ROMAGNA 14,047 647.466,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 4,421 161.079,00 € LAZIO 15,166 618.286,00 € LIGURIA 4,946 306.085,00 € LOMBARDIA 40,647 1.412.093,00 € MARCHE 4,547 186.371,00 € MOLISE 1,013 40.999,00 € PIEMONTE 16,304 637.025,00 € PUGLIA 16,883 611.496,00 € SARDEGNA 8,398 248.984,00 € SICILIA 16,267 681.531,00 € TOSCANA 8,050 345.762,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 2,141 77.616,00 € UMBRIA 2,129 87.387,00 € VALLE D’AOSTA 483 16.978,00 € VENETO 17,044 674.651,00 €

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.