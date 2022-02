Grande Fratello VIP, nuovo colpo di scena, Alex Belli bacia Jessica Selassié e lei rimane scioccata

Grande Fratello

Da sempre il Grande Fratello offre esempi di una televisione ambigua e pronta a tutto per guadagnare ascolti. L’edizione dedicata ai VIP, nata proprio per racimolare un maggior numero di spettatori rispetto alla controparte classica, non è certo da meno. L’edizione di quest’anno, infatti, ha raccolto un grande seguito soprattutto per alcune dinamiche che ruotano intorno a determinate figure. In particolare, il triangolo nato tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha suscitato grande interesse nel pubblico. La situazione nata dai 3 ha, infatti, offerto alcuni dei momenti più strambi della storia del programma.

Il bacio di Alex Belli a Jessica Selassié

Il fine settimana nella casa del grande fratello è stato incredibilmente movimentato. In questi giorni, infatti, diversi eventi hanno arricchito ancor dj più la già contorta trama del trio Belli, Duran, Soleil. Da pochi giorni, Alex Belli è ritornato nella casa più discussa d’Italia, dando nuova linfa vitale alla dinamica innescata tra i tre. Come scrive ComingSoon, infatti, anche per via di una serata ad alto tasso alcolemico, le due rivali in amore, Delia Duran e Soleil Sorge, si sarebbero baciate appassionatamente. Un bacio che, seguito da un confronto tra i tre in cui Soleil ha confessato di essersi innamorata dell’ex attore, ha fatto il giro del web.

Un avvenimento che, tra commenti di spettatori indignati e altri divertiti, ha suscitato in Belli una reazione altrettanto ambigua. Il VIP emiliano ha infatti tentato di baciare un’altra concorrente del reality, Jessica Selassié.

Jessica Selassié ha parlato dell’accaduto a Sophie Codegoni, spiegando “Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil.

Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito.

Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida”. Anche Delia Duran ha commentato dicendo “No che non mi sono arrabbiata, perché ero insieme a lui e questo fa la differenza. Diciamo che l’abbiamo condiviso insieme. Per fare queste cose dobbiamo essere insieme, perché se lui lo fa da solo è diverso ed ha un altro sound. Come dico sempre la condivisione è questo“.