Pinuccia in lacrime a Uomini e Donne per Tina Cipollari: “Questa donna com’è cattiva”, il video dello scontro

Uomini e Donne

Pinuccia è stata chiamata di nuovo al centro dello studio di Uomini e Donne, nella puntata del 22 febbraio, per raccontare, ancora, la lite con Alessandro. I due protagonisti del trono over, infatti, litigano da alcune puntate per una frase sul Green Pass.

Tina Cipollari è intervenuta nella discussione e ha accusato Pinuccia, che è scoppiata a piangere.

Gemma Galgani ancora contro Nadia Marsala a Uomini e Donne

Non ci sono nuovi corteggiatori per Gemma Galgani e lei che fa? Ovviamente trova nuovi spunti per essere al centro dello studio televisivo, attaccando le altre Dame, in particolare Nadia Marsala.

Accusare la Dama di mancanza di solidarietà femminile nei suoi riguardi è veramente fantascienza.

Nadia Marsala ha espresso il pensiero comune di tutti in parole ben chiare: “Solidarietà femminile tu non sai dove sta di casa… Monotona… Veramente sei una cosa penosa guarda… Non ci vuoi stare che lui ha scelto me… Ma chi ce crede… Piangevi per una cosa che ancora non esisteva”. Ma Gemma Galgani ha risposto per le rime: “Disgustosa”.

Tina Cipollari ha provato a spiegare per l’ennesima volta alla Dama torinese che Massimiliano, in realtà non l’ha mai voluta: “Sei tu la disonesta non lei… Processo alle intenzioni… Non gli sei piaciuta… S’inventa le storie d’amore”.

Ma Gemma Galgani fa sempre finta di non sentire, perché così le conviene: “C’è stata un’interferenza… Discorso di lealtà e trasparenza”.

Lo scontro acceso tra Tina Cipollari e Pinuccia a Uomini e Donne

Pinuccia ha avuto un forte scontro con Tina Cipollari a Uomini e Donne, nella puntata del 22 febbraio. Dopo vari episodi in cui la Dama si è espressa senza un contraddittorio, finalmente qualcuno le ha risposto e l’ha messa al suo posto.

La Dama ha cominciato il solito attacco contro Alessandro: “Mio marito non mi ha mai trattato come mi hai trattata tu… Sono delusa“.

Ma Tina Cipollari ha ripristinato la verità nello studio di Uomini e Donne: “Non ti ha mai offesa, non ti ha mai mancata di rispetto… Un gentiluomo, una bella persona, una persona per bene… Sei tu che lo tratti male… Ma perché tu che c’hai 25 anni? L’hai trattato con sufficienza… Sei altalenante… Quando il signor Alessandro dice la verità o dice qualcosa che non le va a genio ‘Chiudo, chiudo, chiudo‘”.

Ma la verità ha toccato particolarmente Pinuccia, abituata al fatto che nessuno le risponda. La Dama ha attaccato Tina Cipollari, tra le lacrime: “Ma sei il confessore tu?… Questa donna com’è cattiva… Io mi sento male“.

Quella che si è dimostrata piuttosto spietata, da qualche puntata, in realtà, è proprio Pinuccia.