Sara Tommasi in lutto, morta la madre Cinzia Cascianelli: il messaggio di addio dell’ex modella e la foto insieme

È stata la stessa Sara Tommasi ad annunciare la tragica scomparsa della mamma. La donna sarebbe morta dopo una lunga malattia; nel suo post Sara Tommasi ha ringraziato di aver avuto tempo per stare con lei.

Un grave lutto ha colpito Sara Tommasi, è morta la mamma Cinzia Cascianelli. A dare l’annuncio è stata la stessa modella e influencer con un post commovente pubblicato sul suo profilo Instagram. Le due donne erano legatissime, era infatti stata proprio la mamma a convincere la figlia a farsi curare e ad aiutarla in questo suo percorso di rinascita.

Morta la mamma di Sara Tommasi: l’annuncio su Instagram

Una foto che le ritrae insieme e dove mostrano tutto l’amore che le ha legate in tutti questi anni. Sara Tommasi che bacia la fronte della mamma mentre quest’ultima, seduta a tavola, guarda verso la fotocamera.

Poi un messaggio, dolce quanto la foto: “Ciao Mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!!! Riposa in pace”.

Cinzia Cascianelli, questo il nome della mamma di Sara Tommasi, è venuta a mancare, sembrerebbe, dopo una lunga malattia. L’ex showgirl ha pubblicato un contributo alla mamma anche nelle storie di Instagram, postando una foto accompagnata dalla canzone Piccolo grande amore di Baglioni.

Fortunatamente Sara Tommasi non è sola in questo momento delicato, accanto a lei c’è il marito Antonio Orso (con il quale è sposata dal 21 marzo scorso) e gli amici che le hanno espresso cordoglio e vicinanza sui social.

Il legame tra Sara Tommasi e la mamma

Sara Tommasi e la mamma, Cinzia Cascianelli, sono sempre state legatissime.

In passato è stata proprio l’ex showgirl a raccontare come la mamma l’abbia aiutata e sostenuta nel suo percorso di ripresa. Lo aveva raccontato a Le Iene, ripercorrendo quel momento in cui ha deciso di iniziare le cure che l’hanno riportata a vivere la sua vita: “Tutto merito suo, ha chiamato tutti gli ospedali italiani e grazie a lei ho iniziato le cure“.

Nel periodo più buio della sua vita le due si erano allontanate e nel suo messaggio affidato ai social l’ex showgirl si è detta grata per il tempo ritrovato.