SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 22 febbraio 2022

Superenalotto

Il SuperEnalotto martedì 22 febbraio 2022 torna per mettere in palio un montepremi da oltre 160 milioni di euro. Scopri la sestina vincente di giornata.

Il SuperEnalotto apre la sua ultima settimana di estrazioni del mese di febbraio. Martedì 22 febbraio 2022 torna la lotteria più attesa d’Italia ancora una volta insieme al suo ricco Jackpot arrivato a valere ben 160 milioni e 100mila euro. Segui l’estrazione di oggi che si tiene puntuale alle ore 20:00 e scopri tutti e 6 i numeri che compongono la sestina vincente in grado di donare l’altissimo montepremi della lotteria.

Oggi martedì 22 febbraio 2022 si terranno anche le estrazioni del Million day, insieme alle estrazioni del Lotto.

SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 22 febbraio

I numeri del SuperEnalotto di oggi: 9 15 29 59 64 74.

JOLLY: 22. SUPERSTAR: 16

Tutte le storiche vincite del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto continua la caccia al giocatore in grado di rompere la maledizione iniziata nel maggio 2021 e che da quel momento non riesce ad assegnare il suo Jackpot divenuto ormai astronomico. Il 2022 spera infatti di poter aggiornare nuovamente l’elenco dei suoi vincitori, così allora vi riportiamo alla memoria un po’ di dati e delle vittorie verificatesi in tutti i concorsi del gioco.

La prima storica vincita si è verificata a Poncarale e diede la significativa somma di 11 miliardi di lire.

Da quel momento si sono susseguiti svariati vincitori e nella tabella seguente ne ricorderemo i più recenti in ordine cronologico dopo quella verificatasi lo scorso anno in provincia di Fermo:

Data Vincitori Vincita Euro Concorso 07/07/2020 1 59.472.355,48 Concorso 63/2020 28/01/2020 1 67.218.272,10 Concorso 12/2020 17/09/2019 1 66.369.584,83 Concorso 112/2019 13/08/2019 1 209.160.441,54 Concorso 97/2019 23/06/2018 1 51.316.029,80 Concorso 75/2018 17/04/2018 1 130.195.242,12 Concorso 46/2018 01/08/2017 1 77.735.412,31 Concorso 91/2017 25/02/2017 1 93.720.843,46 Concorso 24/2017 27/10/2016 1 163.538.706,00 Concorso 129/2016 16/07/2015 1 21.856.879,71 Concorso 85/2015 21/03/2015 1 9.577.624,94 Concorso 35/2015 03/02/2015 1 4.858.953,03 Concorso 15/2015 10/01/2015 1 4.327.432,81 Concorso 5/2015 30/12/2014 2 9.022.485,33 Concorso 156/2014 22/11/2014 1 40.192.368,22 Concorso 140/2014

Gioca al Superenalotto in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 16:00.