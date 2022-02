Uomo armato tiene in ostaggio delle persone in un negozio ad Amsterdam. La polizia è sul posto. I video

Cronaca dal Mondo

L'uomo sarebbe entrato nel negozio intorno alle 18.30, armato, ha preso in ostaggio le persone all'interno. Al momento la polizia non ha ufficializzato quanti siano intrappolati nella struttura.

Sono momenti di grande apprensione quelli che sta vivendo la città di Amsterdam, un uomo ha preso delle persone in ostaggio in un negozio nel quartiere di Ledseplein. Sul posto è intervenuta la polizia, intanto sul web circolano le prime immagini in diretta dalla zona interessata. Al momento non è chiaro neanche quante siano le persone tenute in ostaggio, fino ad ora si è visto solo un uomo nelle mani dell’assalitore.

Uomo armato prende in ostaggio diverse persone ad Amsterdam

Al momento non si conoscono i dettagli, secondo quanto si apprende è accaduto circa un’ora fa, intorno alle 18.30 quando un uomo armato è entrato in un Apple Store nel quartiere Ledseplein e ha immediatamente preso degli ostaggi.

Secondo quanto raccontato dai testimoni che per primi hanno chiamato i soccorsi, l’aggressore sarebbe entrato nel negozio con l’intenzione di fare una rapina.

4 more cars in 1min , most be over 30 cars now heading over to the #applestore #leidseplein #amaterdam wtf pic.twitter.com/USRyhR1yhA — Sébastien Lintz (@SebastienLintz) February 22, 2022

All’interno c’era almeno una persona, immortalata nelle immagini che in questi minuti stanno circolando sui social. Si vede infatti l’uomo armato trattenere con forza l’ostaggio mentre con una mano tiene l’arma.

🔵#Amsterdam Un uomo armato ha preso in ostaggio almeno una persona in un negozio nella zona di Leidseplein. Sul posto è giunta in forze la polizia che ha chiuso l'area.pic.twitter.com/QJcqWjd6oe — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 22, 2022

Uomo armato prende ostaggi in un negozio: interviene la polizia

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia con diverse autovetture, l’intera area è stata evacuata e recintata.

La polizia ha diramato inoltre un’allerta per evitare la presenza di possibili avventori: “È in corso un’operazione di polizia a seguito di una chiamata d’emergenza a Leidseplein”.

Secondo quanto twittato da diversi testimoni oculari, ci sarebbe più di un ostaggio, e si tratterebbe principalmente dei dipendenti dell’azienda. La polizia ha circondato l’area ma al momento non sarebbero ancora intervenuti.