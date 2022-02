Aida Yespica e il presunto flirt con Delia Duran: la modella fa chiarezza dopo le parole della gieffina

Gossip

Aida Yespica interviene sul presunto flirt avuto in passato con Delia Duran e fa chiarezza dopo le dichiarazioni della gieffina. La verità della modella sul loro rapporto.

Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ha spesso parlato di una sua cara amica conterranea, anche lei del Venezuela: Aida Yespica. La gieffina, in particolare, ha confessato di aver avuto un flirt in passato proprio con la modella. Parole però smentite dalla diretta interessata, che ha negato con estrema schiettezza di aver avuto una relazione con la concorrente del reality: la sua versione dei fatti.

Aida Yespica nega il flirt con Delia Duran: “Non è mai stato così“

Aida Yespica ha deciso di fare chiarezza sul presunto flirt che l’avrebbe vista coinvolta, in passato, con la conterranea Delia Duran.

Ad accendere il gossip era stata proprio l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip che, nella Casa di Cinecittà, ha spesso parlato dell’amicizia con la modella e del prezioso legame che le unisce. La gieffina, in particolare, ha anche confessato di aver avuto un flirt proprio con la Yespica, confidandosi con i coinquilini nella Casa nel corso della sua avventura.

Tesi però smentita dalla stessa Aida Yespica, intervenuta in un’intervista nel talk show social Casa Chi. Affrontando questo scottante argomento, la modella venezuelana ha negato di aver mai avuto un flirt con la Duran e decide così di fare chiarezza: “Siamo amiche, la conosco, siamo del Venezuela, è una persona stupenda, ha un carattere molto peperino, piccante, caliente.

Però quello che lei ha detto io lo nego, non è mai stato così. Io le voglio bene, siamo uscite tante altre volte, organizziamo sempre delle cene nel nostro Paese, ma sempre a distanza. In queste cose non ci entro“.

Aida Yespica e il suo pensiero su Alex Belli

Un grande rapporto di amicizia, segnato anche dalle radici venezuelane che entrambe condividono, ma nulla più: questo lo schietto giudizio di Aida Yespica su Delia Duran. Sempre nel corso dell’intervista per Casa Chi, la modella ha voluto anche parlare del rapporto tra Delia e Alex Belli e del triangolo amoroso formato nella Casa del Grande Fratello Vip, assieme a Soleil.

Parlando dell’attore e del suo avvicinamento alla Sorge nel reality, Aida Yespica ha le idee ben chiare: “Non è il mio genere di uomo. Forse come dice lui, dentro quella bolla in quel momento ha avuto bisogno di una persona al suo fianco“.