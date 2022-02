Antonella Clerici sorpresa dalla telespettatrice: “Volevo giocare a I Fatti Vostri”. Fuoriprogramma in diretta

Programmi TV

Divertente fuoriprogramma a È sempre mezzogiorno, nella puntata andata in onda ieri su Rai1. Durante il gioco del bonsai, Antonella Clerici riceve la telefonata della signora Luisa dalla provincia di Macerata, che in realtà avrebbe voluto prendere parte al gioco de I Fatti Vostri. “Come mai sono qui?” si chiede la signora accolta invece al telefono dalla Clerici. Ne nasce un divertente siparietto e anche Salvo Sottile lo commenta sui social.

Antonella Clerici e la telespettatrice che chiama per I Fatti Vostri: il malinteso

A È sempre mezzogiorno è andato in scena, nella puntata di ieri, un fuoriprogramma piuttosto divertente che ha visto coinvolto Antonella Clerici e una telespettatrice Rai.

La conduttrice, durante il gioco del bonsai in cui bisogna indovinare quante foglie abbia, ha ricevuto la telefonata della signora Luisa dalla provincia di Macerata. Fin qui tutto lineare, sino a quando la donna, rispondendo al telefono, esclama: “Io volevo giocare a I Fatti Vostri, come mai sono qui?“.

Un fuoriprogramma scaturito da un chiaro malinteso, con la signora che avrebbe voluto partecipare al gioco de I Fatti Vostri su Rai2 è che invece si è ritrovata collegata con È sempre mezzogiorno su Rai1.

“Guarda, adesso chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo“, l’ironica risposta della Clerici alle parole della telespettatrice. La conduttrice, a seguire, spiega quale problema si sia verificato e domanda alla donna se sia intenzionata a giocare comunque con il suo programma di cucina: “Questo è un problema. Il centralino dei giochi della Rai è unico, quindi poi lo smista. Dovremmo risolvere questo problema, come abbiamo risolto quello del cellulare… Quindi dimmi tu, se vuoi giocare giochiamo, se invece vuoi cambiare canale, cambia canale“.

Il siparietto con la telespettatrice e il commento di Salvo Sottile

Alla richiesta di Antonella Clerici, la signora Luisa commenta: “Adesso su i Fatti Vostri è finito il gioco per oggi, perciò gioco con voi“.

Parole che strappano alcune risate in studio, comprese quelle della stessa conduttrice che, tra il sarcastico e l’amareggiato, afferma: “Hanno finito di giocare, quindi come avanzo ci siamo noi“. Cercando di tornare sui suoi passi per non incappare in un fraintendimento in diretta tv, la telespettatrice ammette di trovare difficile il gioco del bonsai, ma di volerci comunque provare: “No no avanzo, però questo è un gioco che non capisco. Speriamo bene dai“.

Il siparietto a distanza non è passato inosservato ed è stato commentato anche da Salvo Sottile, conduttore de I Fatti Vostri con Anna Falchi. “La classe di @antoclerici” il commento del conduttore rivolto alla collega, che ha risolto con eleganza e sana ironia il malinteso verificatosi.