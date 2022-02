Chi è Diana Del Bufalo: dall’esordio ad Amici a Lol2, dalla relazione con Paolo Ruffini ai nuovi amori

Chi è

Diana Del Bufalo è una nota cantautrice, attrice e conduttrice televisiva dello spettacolo italiano. La sua solarità e spontaneità sono il segreto del successo con il pubblico. È vegetariana, ama gli animali e si impegna nella difesa dell’ambiente tramite il suo “potere” mediatico.

Durante la sua carriera ha avuto l’opportunità di stringere rapporti con diversi artisti: Cristiano Caccamo, con cui c’è una solida amicizia, Francesca Monte e Marco Ferro. Ad oggi, Diana è una delle conduttrici più amate dal panorama televisivo italiano.

Chi è Diana Del Bufalo: cantante, conduttrice e attrice

Diana Del Bufalo è nata l’8 Febbraio 1990 a Roma, il suo segno zodiacale è Acquario.

Il talento del canto l’ha ereditato da Ornella Pratesi, sua madre, una famosa cantante lirica italiana. Infatti, fin dal piccola le è stata trasmessa questa passione che l’ha portata a partecipare come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. In seguito, è stata chiamata a condurre tre programmi televisivi: Mai dire Amici, Aspettando Amici e Un’estate fa.

Il suo successo più grande arriva quando conduce Colorado con Paolo Ruffini, l’ex compagno, con cui ha cominciato una relazione durante la produzione del programma. I due si sono lasciati nel 2019.

Dopo aver condotto diversi programmi, Diana debutta al cinema con Matrimonio a Parigi 2011. In fine, con il termine di Colorando entra a far parte del cast di Che Dio ci Aiuti trasmesso su Rai1. L’anno seguente partecipa alla miniserie C’era una volta Studio Uno che racconta la storia del programma televisivo degli anni Sessanta.

Ad oggi, è parte del cast fisso in Celebrity Hunted: Cacci all’uomo che è prodotto da EndomolShine Italy e trasmesso su Amazon Prime Video. Nel reality è in coppia con Cristiano Caccamo.

Diana Del Bufalo e la privata privata: “Sono stata troppo male”

Diana Del Bufalo ha avuto una lunga e tormentata relazione con Paolo Ruffini.

I due si sono conosciuti quando hanno condotto insieme Colorado nel 2015: Paolo Ruffini a quel tempo era ancora sposato con Claudia Campologo. Purtroppo, appena Paolo e Diana ufficializzarono la relazione, la conduttrice fu definita la colpevole della fine del matrimonio. In quest’occasione, Diana decise di intervenire per eliminare ogni dubbio: raccontò che la relazione era nata dopo che Paolo aveva lasciato la moglie, ciò che era accaduto nel matrimonio non le riguardava.

La storia con Paolo Ruffini è terminata due anni fa, senza una dichiarazione ufficiale in merito alle cause.

Ad eccezione di un’intervista che Diana ha rilasciato a Verissimo: “Le cose gravi le ha commesse lui, io mi sono detta di non poter più andare avanti. Sono stata troppo male”. Infatti, queste rivelazioni suscitarono ancora di più la curiosità dei fan. Anche Paolo Ruffini decise di rilasciare delle rivelazioni: la relazione con Diana era in crisi dal 2017 e ai tempi l’attrice fuggì in vacanza con un chirurgo plastico.

Altre dichiarazioni anonime sostennero al tempo che Paolo Ruffini avrebbe ripetutamente tradito Diana Del Bufalo.

Ad oggi, Diana non è fidanzata. Un anno fa, per un breve periodo è stata paparazzata in compagnia di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi, la ex concorrente del Grande Fratello. In merito non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma la relazione sembra essere terminata da tempo.

Il nuovo progetto: concorrente a LOL 2 – Chi ride è fuori

Dopo il successo della prima edizione di Lol-Chi ride è fuori dello scorso aprile, il conduttore Fedez, che aveva presentato la prima stagione in coppia con Mara Maionchi, ha annunciato sul suo profilo ufficiale Instagram la seconda edizione dello show.

Stavolta, al suo fianco sarà presente Frank Matano, ovvero l’attuale conduttore di Game of Talent.

Diana Del Bufalo è stata annunciata come concorrente della nuova stagione, purtroppo è stata assalita da alcune critiche del web. Alcuni l’hanno definita come inutile per questa edizione, con una voce stridula e una simpatia non necessaria all’interno dello show. L’attrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.