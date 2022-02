Giuliana lascia Biagio Di Maro a Uomini e Donne, ma Tina Cipollari attacca: “Sei penosa”, commento 24 febbraio

Uomini e Donne

Biagio Di Maro, nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, non riesce a creare una frequentazione che vada al di là di qualche settimana. Nella puntata del 24 febbraio del dating show, infatti anche Giuliana ha deciso di chiudere con il Cavaliere. Una decisione che è arrivata lentamente, facendo infuriare Tina Cipollari.

Giuliana e Biagio Di Maro: l’addio a Uomini e Donne

Consideravamo la conoscenza tra Giuliana e Biagio Di Maro già finita da tempo, e invece no. Malgrado nella scorsa puntata la Dama abbia chiaramente sottolineato quanto non provasse assolutamente nulla per il Cavaliere, Giuliana, non contenta, evidentemente ci ha riprovato.

Allora sei recidiva cara! Infatti, nella puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne i due sono stati chiamati al centro dello studio televisivo, come se nulla fosse. Così ci siamo subiti la replica della scorsa puntata, con Biagio Di Maro che ha ribadito le sue false lodi alla Dama: “Donna che veramente m’interessa… Riesco veramente a sentire delle cose bellissime”. Peccato che sia arrivata Stefania a sbugiardarlo in un nanosecondo: “Settimana scorsa Biagio ha chiesto il mio numero… Hai insistito tanto…Ero il tuo tipo di donna”.

Giuliana, dalla sua, ha ripetuto di non provare nulla per il Cavaliere: “Non c’è quest’esplosione… Non me scatta”.

Ma la storia, di fatto, non ci concludeva. Tina Cipollari ci ha messo del suo per spronare la Dama a prendere la decisione definitiva: “Quante frottole sta raccontando… Che poi che corpo… Maschio oggetto… Insistenza finta… Cialtronate… Sei penosa… Insicura… Ti piace essere pregata… Sceneggiate inutili“. Meno male, sennò la scenetta si sarebbe ripetuta ancora per un’altra settimana.

Gianni Sperti non la fa passare liscia a Sara Zilli

Sara Zilli non ha mai brillato in simpatia e la sua scelta di inseguire Biagio Di Maro ha certamente deluso.

Nella puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne, la Dama ha confermato quello che pensiamo di lei, inviando a casa un nuovo corteggiatore perché non l’ha presa esteticamente.

Gianni Sperti ha attaccato ferocemente Sara Zilli per questa decisione: “Donna superficiale, si ferma solo a quello… Alla vostra età… Vi sta a fianco una testa, vi sta a fianco un cuore”. L’opinionista non s’infervora molto spesso, ma quando lo fa, è molto diretto. Forse, stavolta, con Sara Zilli ha un po’ un esagerato.

Mentre su Gloria e Diego Tavani sembra avere proprio ragione: “Mi sa di finta questa storia con Gloria”.