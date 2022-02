Grande Fratello Vip anticipazioni: chi sarà eliminato? Un altro passo verso la finale

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 va in onda in prima serata nella nuova collocazione del giovedì. Fari puntati sull’esito del televoto a tre che vede tra Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo e che svelerà tanto sul proseguo di questa edizione in vista della finalissima del 14 marzo 2022. A tenere le redini della puntata ci sarà ovviamente Alfonso Signorini in compagnia delle taglienti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che commenteranno tutto ciò che è successo negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia. Questo e tanto altro ancora nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa.

GF Vip 6: chi sarà eliminato questa sera?

Uno tra Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo dovrà salutare gli altri vipponi della casa. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina sempre più alla sua finale e torna in onda nella prima serata di giovedì 24 febbraio 2022. Il Grande Fratello Vip 6 vedrà così andare via uno dei pezzi da novanta di questa edizione, con la soprano che appare la candidata numero uno a salutare la ciurma di concorrenti.

Chi dovrà abbandonare la casa? Le ultime intense ore prima della diretta consentiranno al pubblico di votare per uno dei tre, esprimendo chi vogliono salvare dall’eliminazione.

Le anticipazioni della nuova puntata

La quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 6 va in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30 ovviamente su Canale5.

Sotto la lente d’ingrandimento del conduttore finiranno le dinamiche instaurate dai vipponi reclusi nel reality, con una attenzione particolare verso le ultime furenti liti che hanno animato il gruppo.

Davide Silvestri ha infatti rischiato lo scontro con la sempre chiacchierata Soleil ed il conduttore non si lascerà sfuggire l’occasione di approfondire l’argomento, oltre al consueto focus sul triangolo Sorge-Belli-Duran e sulle storie d’amore, o presunto tale, tra Jessica e Barù e tra Sophie ed Alessandro.