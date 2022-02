Miami Beach: trama e cast della commedia con Ricky Memphis va in onda su Rai2 giovedì 24 febbraio

TV e Spettacolo

La prima serata di Rai2 di giovedì 24 febbraio 2022 propone finalmente la divertente commedia con Ricky Memphis, Max Tortora e Paola Minaccioni che qualche tempo fa ha dovuto cedere il passo agli altri piani della rete. A partire dalle ore 21:29 la pellicola dal titolo di Miami Beach va in onda e mostrerà i tre attori in una serie di equivoci che si sviluppano sulle spiagge della Florida, quando interpretando tre genitori andranno a trovare i loro figli per tenerli sott’occhio. Nel tentativo di mostrarsi come dei genitori modello la cosa gli sfuggirà di mano in mezzo al mare delle alterne vicende che innescheranno amori inattese e comiche sparizioni.

Scopri la trama, il cast e le curiosità di Miami Beach, in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa.

Miami Beach: le curiosità ed il cast della pellicola

Miami Beach è un film italiano del 2016 diretto dal regista recentemente scomparso Carlo Vanzina, considerato uno dei padri della commedia all’italiana che ha spopolato tra gli anni ’80 e ’90. In coppia con il fratello Enrico ha firmato oltre 60 film nei quali è spiccata la loro predilezione per temi più giovanili e commerciali che si sposarono bene in commedie come Eccezzziunale… veramente e Vacanze di Natale.

La pellicola in onda su Rai2 è il terzultimo lavoro del regista, questa volta firmato in solitaria, che vede protagonisti gli attori Ricky Memphis, Massimiliano Tortora, Paola Minaccioni, Vittorio Emanuele Propizio, Giampaolo Morelli, Neva Leoni.

Miami Beach: la trama del film in onda su Rai2

Il film è ambientato in Florida e sulle sue splendide spiagge chilometriche, dove si sviluppano le vicende di alcuni adolescenti italiani con tanto di genitori al seguito.

Protagonista di una di questa sarà Giulia, una ragazza di diciassette anni, che si trova a Miami per prendere parte ad un concerto di musica elettronica, mentre in un’altra sono protagonisti Luca e Valentina, due innamorati partiti in viaggio di piacere che per cercare di salvare la loro relazione favoriranno quella dei loro genitori.

Saranno infatti i genitori a dare più problemi di tutti visto che saranno protagonisti di una serie di equivoci che metteranno sottosopra l’intera Miami.