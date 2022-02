Victoria di Svezia e Daniel Westling: voci di crisi, si parla di divorzio: la coppia si espone pubblicamente

Gossip

Arrivano voci di crisi profonda per Victoria di Svezia e Daniel Westling: la coppia ha deciso di fornire delle dichiarazioni ufficiali per spiegare cosa sta accadendo.

Victoria di Svezia e Daniel Westling stanno pensando al divorzio? Questa è la domanda che molti si sono posti nell’ultimo periodo, dal momento che la coppia di reali svedese si è mostrata a quanto pare meno complice di quanto generalmente faceva. La coppia di principi reali di Svezia ha pubblicato un post sul suo canale ufficiale Instagram tentando di mettere a tacere le voci che circolano riguardo la loro relazione ormai giunta al termine.

Victoria di Svezia e Daniel Westling, la crisi: cosa è successo finora

Ad allertare i media di tutto il mondo è stata la decisione da parte dei due consorti di partecipare ai vari eventi in maniera separata, in seguito ad alcuni momenti di astio che si erano verificati a partire dallo scorso Natale.

Victoria di Svezia e Daniel Westling si sarebbero poi ritrovati per prendere parte insieme a fine gennaio ad un evento e il 17 febbraio per andare insieme al padre di lei, il re Carl XVI Gustav e alla regina Silvia, all’Opera.

Famiglia reale svedese, smentita sui social: “Voci e speculazioni”

Attraverso un intervento diretto sui profili social Instagram della famiglia reale svedese, la famiglia ha smentito il 22 febbraio la notizia del divorzio. “Ci siamo accorti che girano voci riguardo alla nostra relazione privata: si parla infatti di accuse di tradimento e di un imminente divorzio.

Normalmente non commentiamo le voci e le speculazioni, ma per proteggere la nostra famiglia desideriamo chiarire, una volta per tutte, che queste voci sono del tutto infondate”. Se da una parte questa presa di posizione ha contribuito a rassicurare i fan della coppia e i sudditi di Svezia, dall’altra non ha sortito l’effetto desiderato sui giornalisti che continuano ad avere dubbi nei confronti della famiglia reale svedese.

Victoria di Svezia e Daniel Westling, un amore da fiaba

La principessa Victoria di Svezia e Daniel Westling si sono conosciuti quando a lei venne diagnosticato un disturbo alimentare nel 1996 e decise così di iscriversi in palestra per riuscire così a contrastarlo.

Daniel era un personal trainer e inizialmente la loro relazione non era ben vista dal re Carl Gustav, ma in seguito alle ostinate minacce di lei di voler rinunciare al trono di Svezia decise di acconsentire. Inoltre, anche il re a suo tempo aveva sposato una ragazza non appartenente alla casa reale, l’attuale regina e madre di Victoria, Silvia.

La coppia ha donato al regno due eredi, la principessa Estelle di 12 anni e il principe Oscar di 5.