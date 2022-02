Alex Belli assente in studio al Grande Fratello Vip: l’annuncio di Alfonso Signorini e il motivo dell’assenza

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip fa rumore l'assenza di Alex Belli in studio. In un video, mostrato da Alfonso Signorini ai concorrenti, si scopre il perché del suo forfait.

Al Grande Fratello Vip, dopo essere stato protagonista di numerose dinamiche, fa rumore questa sera l’assenza di Alex Belli in studio. Uscito dalla Casa nella scorsa puntata dopo una settimana di permanenza, l’attore non è presente stasera in puntata come spiega Alfonso Signorini. Rivolgendosi a Delia Duran e ai concorrenti, il conduttore parla della sua assenza e svela dove si troverebbe in questo momento.

Alex Belli assente nello studio del GF Vip: l’annuncio di Signorini

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera c’è una grandissima assenza che si è fatta sentire. Dopo essere stato protagonista negli ultimi mesi nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, questa volta Alex Belli rinuncia alla puntata.

Collegatosi con Delia Duran in Casa, Alfonso Signorini ne parla con lei e con tutti gli altri concorrenti. L’annuncio del conduttore alla modella: “Delia, io ho una notizia da darti: Alex stasera non è qui con noi. Lui ha preferito prendersi una pausa da tutta questa pressione che lui stesso peraltro ha alimentato, ha deciso di togliersi, aveva bisogno di stare un po’ da solo con i suoi pensieri. E ha pubblicato questo video che adesso ti mostro“.

Nel video, mostrato ai concorrenti in una clip, si vede Alex Belli immerso nel deserto.

L’attore ha condiviso tali immagini in alcune Instagram stories condivise sul proprio profilo, con a corredo la seguente didascalia: “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te amore mio“. Il messaggio è probabilmente riferito a Delia Duran.

Alex Belli torna sui social dopo l’uscita dalla Casa

“Credo che si trovi nel deserto” il commento di Alfonso Signorini alle immagini. Alex Belli avrebbe così deciso di trascorrere queste ore in un’esperienza lontana dai riflettori e dalle pressioni degli ultimi mesi.

Forse una via di fuga, forse un modo per staccare dalle polemiche e ricongiungersi con se stesso, sta di fatto che l’attore è ritornato sui social stupendo ancora una volta tutti.

Dopo la chiusura del triangolo amoroso, Alex Belli attende ora a casa Delia Duran, prima finalista del Grande Fratello Vip e che può così concorrere per la vittoria finale.