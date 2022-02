Amici anticipazioni: cosa succede alle registrazioni del programma. Le indiscrezioni

Programmi TV

La prossima puntata di Amici potrebbe non essere registrata. Sopri cosa succede al programma di Maria De Filippi in vista della puntata di domenica 27 febbraio.

Sembra proprio che i tantissimi fan di Amici potrebbero dover pazientare ancora un po’ prima di vedere le nuove gesta degli allievi del talent. Da quanto sta circolando sul web sembra proprio che la puntata di domenica 27 febbraio non sarà registrata questo sabato, lasciando di fatto il suo consueto spazio delle ore 14.00 ad uno speciale del cui contenuto ancora non si sa nulla. In merito non ci sarebbero ancora delle notizie ufficiali, con il perché dello slittamento del programma di Maria De Filippi ancora ignoto.

Amici 2021 anticipazioni: non si tiene la registrazione del programma?

I fan delle trasmissione nelle ultime ore hanno dato il via ad un tam tam di notizie riguardante la prossima puntata del talent di Canale5.

Sbirciando nelle discussioni degli appassionati utenti è stato facile notare come la voce sulla mancata registrazione di sabato 26 febbraio sembri alquanto fondata, con Amici 2021 che quindi non avrebbe nuovo materiale da proporre ai suoi spettatori per domenica 27.

I più informati, come riportato anche da blastingnews.com, danno infatti per assodato che Maria De Filippi abbia chiamato a raccolta i protagonisti del programma per giovedì 3 marzo 2022, quando sarà registrato il nuovo appuntamento che vedremo in onda su Canale 5.

C’è da dire però che ancora nessuna fonte ufficiale ha confermato il rumors che è montato sui social, tanto che nella programmazione della rete campeggia ancora lo slot dedicato ad Amici 2021. Che al posto di una nuova puntata vada in onda uno speciale? Non ci resta che attendere ancora un paio di giorni per scoprirlo con i nostri occhi.

Amici 2021: gli allievi ammessi al serale

L’ansia dei telespettatori del programma sulla mancata registrazione della puntata di domenica 27 febbraio fa capire quanto si sia vicini alla fase cruciale del Serale.

La speciale sfida ad eliminazione che porterà ad eleggere il successore di Giulia Stabile si avvicina a grandi passi con gli allievi Alex e Sissi di Lorella Cuccarini; Dario, ballerino che ha come insegnante Veronica Peparini; Michele e Carola, ballerini del team della Celentano che sono ormai sicuri del pass.

Scopriremo solo nelle prossime puntate chi si aggiungerà a loro e sarà meritevole di prendere parte all’attesissima fase finale del talent show più longevo della nostra televisione.