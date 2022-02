Il Cantante Mascherato non va in onda: Milly Carlucci cede il posto a Il Commissario Montalbano

Programmi TV

La terza puntata de Il Cantante Mascherato non andrà in onda venerdì 25 febbraio 2022. Rai1 ha cambiato la programmazione per la prima serata di oggi per ovvie ragioni, rinunciando al clima festoso e divertente della trasmissione in queste ore complicate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e preferendo un clima più sommesso e senza esaltazioni. I fan del programma di Milly Carlucci dovranno dunque pazientare prima di lanciarsi nuovamente nelle indagini per scoprire chi si cela sotto le maschere rimaste in gara. Su Rai1 al posto della trasmissione con la giuria formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa andrà in onda una puntata del Commissario Montalbano che poi lascerà spazio ad una puntata di TV 7.

Rai1 cambia la programma di venerdì 25 febbraio: Il Cantante Mascherato non va in onda

La rete ammiraglia della televisione pubblica rivede i suoi piani per la prima serata di venerdì 25 febbraio 2022. La programmazione di Rai1 decide infatti per un cambio importante che non manderà in onda la terza puntata de Il Cantante Mascherato. Troppo leggero ed esuberante il programma per il momento storico che stiamo vivendo, con la delicata situazione tra Russia e Ucraina che sta ovviamente preoccupando il mondo intero e che la Rai ha scelto di rispettare.

Il pubblico della trasmissione dovrà quindi fare a meno della conduttrice, delle maschere rimaste in gara ed anche della giuria di speciali investigatori formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa. L’appuntamento con la trasmissione dovrebbe tornare in onda regolarmente la prossima settimana.

Il Commissario Montalbano sostituisce Il Cantante Mascherato: su Rai1 va in onda l’episiodio Un covo di vipere

Al posto della trasmissione condotta con successo da Milly Carlucci tornerà in onda sul canale l’amatissimo Il Commissario Montalbano.

La scelta di Rai1 è quella di proporre una nota puntata della lunga serie di film con Luca Zingaretti e dal titolo di Un covo di vipere.

La trama dell’episodio ci mostrerà il ritrovamento del corpo dell’imprenditore sessantenne Cosimo Barletta. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca in casa sua, lasciando pensare che a commettere l’omicidio sia stata una persona a lui cara. Il caso porterà a galla aspetti della vita di Barletta che erano ignari ai più e che lo dipingeranno in maniera diversa da come era conosciuto.