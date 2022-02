Insider – Faccia a faccia con il crimine: va in onda su Rai3 il terzo appuntamento con Roberto Saviano

Programmi TV

Insider – Faccia a faccia con il crimine va in onda su Rai3 sabato 26 febbraio 2022. Scopri cosa andrà in onda nel terzo appuntamento con Roberto Saviano.

Lo scrittore napoletano torna su Rai3 per il terzo appuntamento con il suo nuovo show televisivo dal titolo di Insider – Faccia a faccia con il crimine. L’apprezzato Roberto Saviano torna ad occuparsi di quelle organizzazioni criminali che gli hanno segnato e cambiato per sempre la vita, raccontandola come mai fatto da nessun altro narratore. Il conduttore mostrerà una nuova intervista nella quale la macchina da presa coglierà le chiacchierate effettuate a tu per tu con alcune persone che hanno fatto parte dall’interno delle organizzazioni criminali più pericolose d’Italia e del mondo.

La terza puntata del delicato show va in onda sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:45 circa e racconterà al pubblico la storia di Giuseppe Misso, un tempo boss del Rione Sanità ed oggi collaboratore di giustizia.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: la terza puntata del programma di Roberto Saviano

Sabato 26 febbraio 2022 su Rai3 va in onda il terzo dei quattro appuntamenti di Insider – Faccia a faccia con il crimine. La prima stagione dello show torna in prima serata a partire dalle 21:45 quando Roberto Saviano continuerà il racconto dall’interno delle organizzazioni criminali italiane ed internazionali.

Il conduttore e giornalista nel corso della prima stagione si sta trovando di fronte a pentiti, testimoni di giustizia ed agenti infiltrati che stanno raccontando al pubblico con crudezza come funziona il crimine organizzato, in grado di mettere la vita in secondo luogo rispetto ai soldi ed agli affari.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: la storia della terza puntata

Nella seconda puntata del delicato programma ci sarà l’esclusivo faccia a faccia tra Roberto Saviano e Giuseppe Misso, ex boss del Rione Sanità diventato oggi un collaboratore di giustizia. L’uomo negli anni novanta si è reso protagonista della creazione di un potente e sanguinario clan camorrista tra i più potenti e feroci cartelli criminali di sempre della città di Napoli.