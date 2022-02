Spie sotto copertura: trama, cast e trailer ufficiale del film in onda su Italia 1 questa sera

TV e Spettacolo

Spie sotto copertura va in onda per la prima volta su Italia1 nella prima serata di sabato 26 febbraio 2022. Scopri le curiosità della pellicola.

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 26 febbraio 2022 è un divertente film per tutta la famiglia che va in onda per la prima volta in assoluto in chiaro in Italia. Nella pellicola Spie sotto copertura i telespettatori potranno scoprire la storia di una geniale inventore e di un agente segreto che devono giocoforza unire le loro forze contro il male anche se qualcosa andrà storto. Lo scienziato Walter commetterà infatti un divertente errore che trasformerà Lance, l’agente abituato a lavorare da solo, in un piccione ed i due dovranno ribaltare la situazione per rendere questo imprevisto un loro punto di forza.

Le curiosità e la trama completa del film.

Spie sotto copertura: le curiosità del film

Spie sotto copertura (dal titolo originale di Spies in Disguise) è un film d’animazione del 2019 diretto da Nick Bruno e Troy Quane, da considerarsi l’adattamento cinematografico del cortometraggio animato del 2009 dal titolo di Pigeon: Impossible di Lucas Martell. Il film parodizza l’universo degli spy movie reso celebre dalla saga di James Bond e lo fornisce di elementi comici e situazioni strampalate che di certo le famiglie italiane potrebbero gradire.

Nella versione originale del film i due protagonisti Walter Beckett, l’inventore, e Lance Sterling, l’agente segreto, prendono la voce di due divi del cinema hollywoodiano come Tom Holland e Will Smith.

Spie sotto copertura: la trama della pellicola

Walter Beckett sin da bambino è fornito di una intelligenza fuori dal comune che lo spinge ad inventare dei sorprendenti marchingegni che servono come protezione per lui e per i suoi affetti.

Fortemente legato alla madre, che fa la poliziotta, si sente osservato dalla società nella quale vive che lo prende per strano. Nonostante ciò riuscirà a coronare il suo sogno di diventare uno scienziato e collaborerà proprio co la polizia, fornendo le sue invenzioni.

Un giorno di 14 anni dopo però una di queste invenzioni provocherà un danno per un agente speciale della sua squadra. Nel tentativo di dare l’invisibilità all’agente Lance Sterling, finirà per trasformarlo in un piccione proprio nel corso della sua missione più importante.