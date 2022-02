Anna Pettinelli punzecchia Rudy Zerbi ad Amici: “Gatto Silvestro”, commento della puntata del 27 febbraio

Programmi TV

Nella puntata domenicale del 27 febbraio di Amici, sono state assegnate delle nuove maglie del serale, che è sempre più vicino. Ma nell’episodio c’è stato anche spazio per i soliti scontri.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno litigato, nuovamente, per l’esibizione di Gio Montana, mentre Alessandra Celentano ha avuto, nuovamente, a che ridire con l’allievo Nunzio.

Il nuovo bersaglio di Alessandra Celentano ad Amici

Tra Nunzio e Alessandra Celentano non corre, proprio, buon sangue. Il ballerino è nel talent show da pochissimo tempo, ma già è diventato il bersaglio preferito della professoressa: “Cambiano i giudici ma non cambia il risultato.

Sicuramente, visto che è arrivato ultimo, anche questo giudice non andrà bene, come non andava bene quello della settimana scorsa, come non andrà bene nessun altro da qui in avanti. Ce lo siamo proprio andato a cercare col lanternino un allievo così bravo”.

Le risposte dell’allievo, a differenza dei suoi predecessori, sono disarmanti: “Non mi esprimo… Siamo un paese in democrazia, ognuno può dire quello che vuole… Cosa le ho fatto?… Fortunatamente non sono suo allievo… Basta, poi è pesante… Non sono finto”.

Raimondo Todaro ha provato a difenderlo: “Ha questo modo di parlare che anche se leggerebbe un libro di fiabe, il risultato non cambierebbe, perché lui è fatto così… Umile in sala e si mette a lavorare”.

Ma, effettivamente, Nunzio ha un bel caratterino, come sottolineato da Alessandra Celentano: “Forse potrebbe cambiare… Lo trovo sempre molto esagerato… Atteggiamento spocchioso”.

Gio Montana ancora al centro dello scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici

Gio Montana è anche simpatico e i suoi inediti sono apprezzabili, ma dire che è un cantante è davvero complicato. Nella puntata domenicale del 27 febbraio di Amici, l’allievo, purtroppo ha fatto una nuova brutta figura, dovendo ricominciare tre volte l’attacco della canzone e, poi, cantandola in modo non soddisfacente.

Roba da far rabbrividire i milioni di ragazzi scartati dai provini del programma televisivo.

Rudy Zerbi ha chiesto a gran voce, nuovamente, l’eliminazione del ragazzo, appena arrivato nel talent show: “Con una partenza devastante va poi a inficiare gli altri… Fuori tono, fuori tempo, piano piano tutti gli altri devono riprendersi… Forse mesi per preparare le cover… Un disastro… Non è in grado di cantare le cover”.

Anna Pettinelli ha saputo solo ribattere: “Sembri Gatto Silvestro… Prevedibile”.

Riproponendoci, poi, il discorso sugli inediti dell’allievo che spaccano e sono apprezzati sulle piattaforma musicali. Ok, tutto molto apprezzabile, ma Gio Montana dovrebbe gareggiare ad Amici, dove si troverà a cantare un numero spropositato di cover, come potrebbe farlo? A oggi sembra del tutto impossibile.