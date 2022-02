Flavia Pennetta e Fabio Fognini raccontano il loro amore a Verissimo: “Eravamo amici, poi quello sguardo…”

Programmi TV

A Verissimo Fabio Fognini e Flavia Pennetta ripercorrono la storia dell’amore in un’intima intervista a Silvia Toffanin. I due campioni del tennis ripercorrono le tappe della loro conoscenza, da quell’amicizia da giovani che è presto sfociata in un sentimento travolgente. “Un giorno quello sguardo è cambiato” la confessione sull’innamoramento che, a seguire, li ha poi portati a sposarsi e a costruire una famiglia.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta: a Verissimo la loro storia d’amore

Flavia Pennetta e Fabio Fognini concedono un’intervista di coppia a Verissimo, dove raccontano a Silvia Toffanin la genesi della loro storia d’amore.

Un amore nato da giovanissimi e scaturito da un intreccio di sguardi che, da semplici amici, li ha portati ad innamorarsi. I due campioni del tennis ne parlano a cuore aperto, con la Pennetta che rivela: “Avevamo tutti e due una storia, eravamo molto amici. Ci cercavamo, ci confrontavamo molto, era un quotidiano che si viveva. Di punto in bianco, ci siamo semplicemente trovati e un giorno quello sguardo è cambiato, è cambiato il modo in cui ci guardavamo. Scherzavamo sul fatto che ci potessimo fidanzare. Però se qualcuno mi avesse detto: ‘Fabio sarà tuo marito e il papà dei tuoi figli’ all’epoca non avrei mai detto di sì“.

Flavia Pennetta ricorda anche il momento del primo bacio, scoccato grazie all’iniziativa della stessa tennista: “Lui aveva paura secondo me di prendere un palo, quindi non prendeva mai l’iniziativa. Un giorno gli ho detto: ‘Avvicinati’ e gli ho dato un bacio“.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta: le nozze e la famiglia

Da quel momento la coppia d’oro del tennis non ha mai smesso di amarsi e, anno dopo anno, ha compiuto passi da gigante.

A cominciare dal giorno del matrimonio, come ricorda la Pennetta: “Abbiamo deciso di sposarci a Ostuni ed è stato un giorno stupendo, molto più bello di quello che avrei mai pensato.

La cosa è che è andato troppo veloce, effettivamente quella giornata va talmente veloce che ti vorresti risposare“. In seguito la coppia ha costruito una bellissima famiglia, con l’arrivo di tre figli.

In riferimento al carattere spesso fumantino di Fognini sui campi da tennis, la Pennetta rivela invece come a casa sia completamente diverso: “A casa è molto tranquillo, è un’altra persona. Ed è anche molto più paranoico di me con i bimbi: è molto attento“. E lo conferma anche lo stesso tennista: “In famiglia sono molto più tranquillo“.