Giusy Buscemi annuncia di essere incinta a Verissimo: terzo figlio per l’attrice, svelato il sesso del bebè

Grandissima gioia per Giusy Buscemi, che prestò diventerà mamma per la terza volta. L'attrice ha infatti annunciato di essere incinta, sorpresa a Verissimo.

Giusy Buscemi, giovanissima attrice e noto volto delle fiction televisive, è oggi ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre a ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera sul piccolo schermo, l’attrice ha voluto sbilanciarsi e fare un annuncio importante: “Sono incinta“. Grande gioia in studio: l’attrice diventerà mamma per la terza volta dopo Caterina Maria e Pietro Maria.

Il salotto di Verissimo nel corso dei mesi è spesso divenuto teatro di emozionanti sorprese, confessioni a cuore aperto e annunci importanti.

Anche oggi pomeriggio Silvia Toffanin regala una grande sorpresa a tutti i telespettatori intervistando Giusy Buscemi, giovanissimo volto delle fiction. L’attrice, ospite in studio, ha parlato della sua carriera in televisione e del suo successo, per poi affrontare le questioni più private.

Ad indirizzarla verso argomenti più intimi è la conduttrice che, con un sorriso carico di gioia, la invita a fare un annuncio nell’aria già da tempo. Al punto che, senza troppi freni, Giusy Buscemi si sbilancia e rivela: “Diciamolo pure, tanto so che qui si danno solo belle notizie e le notizie più grandi.

Quindi sì, sono incinta di nuovo: stiamo aspettando il terzo figlio“.

Giusy Buscemi e la terza gravidanza: “Verrà in piena estate. Sarà un maschio“

Giusy Buscemi diventerà così mamma per la terza volta, dopo la nascita di Caterina Maria e Pietro Maria avuti dal marito Jan Michelini. Oltre a svelare il sesso del nascituro, l’attrice rivela anche quale sarebbe stato il desiderio della primogenita: “Verrà in piena estate.

Sarà un maschio, la grande voleva tanto una sorella ma le abbiamo detto che sarà l’unica principessa di papà. Quindi crescerà la quota maschile in casa“.

L’attrice si lascia andare anche ad una profonda riflessione: “Sono tanto felice.

È arrivato un po’ a sorpresa, però come tutte le cose che mi sono successe nella vita, poi bisogna saperle accogliere, anche per lasciarsi sorprendere. Tanto fa la determinazione, ma io credo che ciascuno di noi sia nato con una vocazione, una missione, e solo accogliendola possono poi nascere grandi cose“.