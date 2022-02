Maria Di Biase chi è e dov’è nata, carriera fino a Lol 2-Chi ride è fuori dell’attrice in duo con Corrado Nuzzo

Chi è

Maria Di Biase (46 anni) è un’attrice comica italo-canadese, nata a Montréal, originaria del Salento. Con il suo compagno Corrado Nuzzo forma una coppia sia dal punto di vista sentimentale che professionale (Sono conosciuti come Nuzzo e Di Biase).

Maria Di Biase è un’icona della scena teatrale comica italiana da quasi 10 anni. In coppia con il suo compagno Corrado Nuzzo, sono riusciti a farsi conoscere al grande pubblico, calcando i palchi della RAI e Mediaset. Ricordiamo Bulldozer (RAI 2), Tutti a scuola (RAI 1) e la famosissima Gialappa’s (Mediaset) con le edizioni di MAI DIRE…, dove hanno interpretato diversi ruoli e personaggi comici.

Maria Di Biase, il cinema: da Ficarra e Picone a Lol 2-Chi ride è fuori

La comica ha preso parte a più progetti cinematografici comici italiani, recitando ne “La Matassa” del 2009 e in “Anche se è amore non si vede” del 2011, film del duo siciliano Ficarra e Picone, famosi per le interpretazioni a Zelig e per la loro originale comicità. Nel 2014 Di Biase ottiene un ruolo per interpretare il personaggio di Marika, nel film “Amici come noi” delle Iene Pio D’Antini e Amedeo Grieco, girato tra le città di Foggia, Milano e Amsterdam. Nel 2017, con suo marito Nuzzo dirige il suo primo lungometraggio “Vengo anch’io”.

Negli anni successivi, dal 2018 ad oggi appare nel cast di Bene ma non benissimo di Francesco Mandelli, famoso per l’interpretazione ne “I soliti idioti”, nel cast di “Odio l’estate” di Massimo Venier e con protagonista il trio Aldo Giovanni e Giacomo e in quello di “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi. Mentre una novità è la sua presenza nel cast di “Lol 2”, che andrà in onda tra marzo e aprile 2022 e prodotto da Amazon Prime Video.

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo con I numeri uni

Oltre ad essere comici e attori, la coppia conduce due show su Radio 2: “I numeri uni” dal lunedi al venerdì e “Black out” nel fine settimana, in cui condividono vita privata e progetti professionali.

Proprio in una puntata dello show settimanale i due hanno raccontato com’è iniziata la loro storia, lui insegnante in una scuola di teatro bolognese, lei seguiva un corso sulla comicità.

Maria racconta che dopo due anni di amicizia, i due siano poi diventati amanti: “Corrado cambiava le fidanzate, ma l’amante fissa ero sempre io”.

Corrado Nuzzo, il compagno: un amore riservato

Della vita privata di Maria DI Biase si sa ben poco. Insieme al suo compagno di vita Corrado Nuzzo, vive nella città di Milano.

Maria e Corrado dopo tanti anni di amore sono più uniti che mai, al punto di avere un profilo Instagram di coppia, in cui condividono la loro vita quotidiana. Nonostante la loro complicità e gli anni passati assieme, i due non si sono mai sposati, come raccontato in un’intervista rilasciata a Tv Talk nel 2015 da parte di Corrado, in cui ha confessato di non volersi sposare, almeno fin quando non sarebbero state legalizzate le unioni civili.