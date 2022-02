Delitti in Paradiso in onda su Rai2 lunedì 28 febbraio. Le anticipazioni della trama degli episodi

Serie TV - Fiction

Lunedì 28 febbraio 2022 su Rai2 ritorna in onda il ciclo di Delitti in Paradiso. Scopri le anticipazioni della trama dei due episodi di serata che saranno estremamente collegati tra loro.

Delitti in Paradiso torna in onda dopo una settimana nella prima serata di lunedì 28 febbraio 2022. Vanno in onda su Rai2 i due nuovi episodi del lungo ciclo poliziesco, con il nuovo appuntamento che ci racconterà le vicende che si svolgono negli episodi 5 e 6 della stagione numero 8. Sarà una puntata ricca d novità e casi da risolvere per l’amato Jack Mooney, il conosciuto detective inglese a capo della Polizia nell’isola caraibica di Saint Marie. Si parte alle ore 21:20 con i due episodi che di fatto costituiscono un vero e proprio film dal titolo di Omicidio al festival. La trama completa del doppio episodio in onda in prima serata su Rai2 della serie tv anglo-francese girata nella splendida Guadalupe nei Caraibi Francesi.

Delitti in Paradiso – Omicidio al festival, prima parte: la trama

Lunedì 28 febbraio 2022 Rai 2 continua a proporre l’ottava stagione del ciclo di Delitti In Paradiso. Il primo episodio di serata svela la prima parte della storia legata al misterioso Omicidio al festival. Nella fattispecie la comunità di pescatori che abita l’isola è scioccata quando la rappresentante del loro famoso festival, la conosciutissima Tiana Palmer, viene brutalmente assassinata mentre fa il suo viaggio inaugurale in barca sull’isola.

Jack Mooney deve rimboccarsi le maniche ed iniziare le indagini sul caso ma le cose si complicano subito quando emerge che Patrice, il fidanzato di Florence, si scopre essere legato alla vittima.

Delitti in Paradiso – Omicidio al festival, seconda parte: la trama

Il caso di Tiana Palmer si infittisce quando alla tragedia della sua morte si aggiunge un altro brutale omicidio. La squadra è sotto shock a dover affrontare i due casi che sembrano fortemente intrecciati, con le due vittime che sono state probabilmente uccise dallo stesso killer. Il nostro Jack si rende così conto che deve sbrigarsi per portare il caso a una rapida conclusione per evitare altri spargimenti di sangue.