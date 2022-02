Freedom – Oltre il confine: su Italia1 Roberto Giacobbo conduce l’undicesima puntata. I temi

Programmi TV

Lunedì 28 febbraio 2022 su Italia1 va in onda l’undicesima puntata di Freedom – Oltre il confine con la conduzione di Roberto Giacobbo. Il presentatore torna sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 per continuare l’appassionante viaggio alla scoperta di miti e leggende al fianco del pubblico. Nella nuova puntata Giacobbo ed il suo team si sposteranno racconteranno la Corsa alla conquista dello Spazio durante gli anni della Guerra Fredda e si muoverà tra le misteriose e affascinanti città di Lisbona, Venezia e Torino mentre il nuovo approfondimento riguarderà la Sindrome rancorosa del beneficato.

Scopri qui sotto tutti gli argomenti e le anticipazioni della puntata in onda oggi in prima serata su Italia1.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti dei servizi di oggi

Il viaggio di Roberto Giacobbo nella nuova puntata di Freedom prende il via alle ore 21:20 su Italia1 con il ritorno della città di Torino. Questa volta la trasmissione racconta la straordinaria storia dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia che nel bel mezzo della Guerra Fredda degli Anni ’50 e ’60 intercettarono degli inquietanti segnali dallo spazio.

Altro atteso ritorno del programma porterà Giacobbo nuovamente a Lisbona in Portogallo.

Il servizio si concentra sul racconto di una vicenda legata al famoso Cammino di Santiago, parlandoci di una arguta teoria per la quale migliaia di anni fa un antico popolo sarebbe arrivato sulle coste europee dall’Oceano Atlantico, facendo il percorso del Cammino di Santiago al contrario.

La trasmissione passerà da Venezia per un approfondimento di come in passato veniva trattata la cura di pazienti affetti da malattia mentale, che sarà il lancio per l’approfondimento della Sindrome del beneficato. Giacobbo farà poi un salto in Sicilia a San Pantaleo per parlarci delle tracce che alcune antiche popolazioni hanno lasciato in quei luoghi, con il racconto che sarà aiutato dalla presenza di eminenti archeologi e biologi.