Gerry Scotti presenta Lo Show dei Record: quando comincia il programma e il racconto del conduttore

Gerry Scotti è pronto a tornare in ona su Canele 5 con Lo Show dei Record, la storica trasmissione che porta sullo schermo gli esseri umani più stravaganti e formidabili del mondo intero pronti a sfidarsi uno contro l’altro per superare i loro limiti. La trasmissione arrivata all’ottava edizione torna nel palinsesto della rete Mediaset dopo quattro anni di assenza ed è pronta a stupire il pubblico con le performance più avvincenti della televisione. Lo stesso conduttore ne ha parlato in una recente intervista, presentando la nuova edizione che vorrà essere un grande esempio di inclusività dei diversi e delle loro fantastiche abilità.

Lo Show dei Record torna su Canale 5: conduce Gerry Scotti

Una delle trasmissioni più apprezzate di Canale 5 torna a casa dopo un’attesa lunga 7 anni, visto che era il 2015 quando l’ultima edizione targata Mediaset è andata in onda sulla sua rete ammiraglia. A condurre quella stagione de Lo Show dei Record fu proprio Gerry Scotti, il conduttore scelto per rilanciare il format nel 2022.

A partire da domenica 6 marzo 2022 sarà lui al timone dell’ottava attesissima edizione del programma che come le precedenti porterà nelle case degli italiani tanto spensieratezza in questi tempi bui.

A farla da padrone saranno infatti le stravaganti sfide dei concorrenti in gioco provenienti da tutto il mondo e che si metteranno alla prova per superare i loro limiti ed anche quelli dell’intero genere umano.

Lo Show dei Record: le parole di Gerry Scotti

Durante una intervista rilasciata a La Repubblica, l’amatissimo conduttore di Canale5 ha parlato del programma e di questa edizione che spera possa lanciare un messaggio di inclusività in un mondo troppo volte in mano agli haters. Gerry Scotti ha spiegato di come sia importante contribuire al cambiamento della visione dei diversi e degli emarginati e non capiti, dichiarando che: “Adesso sono loro che hanno in mano la propria esistenza e chiedono di avere una vetrina per raccontarsi.

Ho parlato con la ragazza che ha la barba, è stata oggetto di bullismo e adesso gira il mondo spiegando cosa deve subire. In questo mondo pieno di hater, il nostro show darà un messaggio”.

Il conduttore è pronto a condurre nuovamente l’eccentrico programma alla fine della settimana che lo vedrà tornare alla conduzione dietro al bancone di Striscia La Notizia. Un dopo impegno che di certo farà felici tutti i suoi milioni di fan che da oltre 40 anni lo seguono nelle trasmissioni che lo vedono protagonista.