Grande Fratello Vip anticipazioni: nuova eliminazione e una sorpresa per Alessandro Basciano

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 28 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:35. Scopri i temi e le anticipazioni della nuova puntata in onda su Canale5 che svelerà chi dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia.

Il Grande Fratello Vip 6 torna in onda in prima serata lunedì 28 febbraio 2022. Il conduttore Alfonso Signorini ne avrà di carne al fuoco per infarcire la puntata di tanti temi, a partire dalle scorie della burrascosa uscita di Katia Ricciarelli. Nel nuovo appuntamento i fari saranno puntati anche su chi dovrà abbandonare la casa a due sole settimane dalla finalissima del 14 marzo tra il traballante ultimo ingresso Antonio Medugno e le due combattive Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. A Sonia Bruganelli e Adriana Volpe spetterà ancora una volta il commento della puntata che si preannuncia infuocata.

Questo e tanto altro ancora nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa.

GF Vip 6: chi abbandonerà la Casa?

La finale del 14 marzo 2022 si avvicina a grandi passi ed il reality ha ingranato la sesta marcia per sfoltire l’ancora nutritissimo gruppo di Vipponi presenti in casa. Lunedì 28 febbraio 2022 andrà in scena la nuova elimizione dopo quella burrascosa di Katia Ricciarelli che di certo verrà approfondita durante la puntata di questa sera, viste le scorie che ha lasciato in Alfonso Signorini nei concorrenti rimasti in casa.

Il Grande Fratello Vip 6 saluterà quindi uno tra Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, con il giovane vippne che appare essere quello più rischio anche se la trasmissione ci ha mostrato sempre degli assurdi colpi di scena.

Le anticipazioni della nuova puntata

Detto dell’eliminazione dal gioco di uno dei tre vipponi a rischio, la puntata si muoverà intorno alle dinamiche scaturite negli ultimi giorni. La quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 che va in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30 girerà intorno all’amibuo rapporto d’amore e d’amicizia tra Barù e Jessica, con la principessa che verrà incalzata anche sull’addio alla soprano Ricciarelli.

L’attenzione si sposterà poi sulla coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, alle prese con i soliti tira e molla del loro rapporto.