Lite in diretta al Grande Fratello Vip6: Miriana Trevisan attaccata da Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo

Grande Fratello

Acceso confronto al Grande Fratello Vip tra le concorrenti della Casa, con Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge che discutono con Miriana Trevisan. Le due Vippone ritengono infatti che la coinquilina abbia atteggiamenti falsi e vittimistici e in diretta esplode la lite, con la Sorge che la giudica “falsa e ipocrita“. Dallo studio intervengono anche le opinioniste, che hanno posizioni discordanti.

Miriana Trevisan sotto assedio: le critiche delle coinquiline

Al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan è finita nel mirino di alcune concorrenti che, nell’ultimo periodo, si sarebbero coalizzate contro di lei: si tratta di Delia Duran, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge.

Se con Soleil l’inimicizia è ormai consolidata da tempo e con Delia non c’è mai stato un vero rapporto di amicizia, a sorprendere è stata la posizione di Nathaly, prima sua amica, che nella scorsa puntata l’ha nominata. Tra le accuse che le tre concorrenti le rivolgono vi sono falsità e vittimismo, e il confronto si consuma in salone nella puntata di questa sera.

Miriana Trevisan, pensando alle critiche che le tre ragazze le hanno rivolto, commenta: “Mi viene un po’ da ridere da dove vengono queste critiche. Voglio arrivare in finale, non faccio strategie, mi crediate o no, non fa nulla.

Gioco di cuore, ho dato la possibilità a tutte loro di un’apertura, ma non l’hanno capita. Ma non mi interessa“. E aggiunge, parlando della bontà del suo carattere: “La bontà è fuori moda, in questo programma lo posso capire“.

Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo contro Miriana Trevisan

Soleil Sorge prende parola e dichiara: “Che sia buona non ho dubbi, il problema è che vuole tanto ostentarsi come buona e trasparente. Ma io mi baso sui fatti: non mi piacciono i suoi atteggiamenti, è falsa e ipocrita, spesso lancia verso gli altri aggettivi che invece le appartengono“.

Parlando del carattere di Miriana, svela: “Ha un atteggiamento di buona samaritana, carina, poi va in Confessionale e lancia degli strali“.

Anche Nathaly Caldonazzo negli ultimi giorni ha decisamente rivalutato l’amicizia con Miriana: “Io l’ho amata subito, poi però pian piano ho cominciato a capire. A parte che non riesco a capirla nei suoi atteggiamenti, ma poi vedo che volge sempre verso se stessa. Ti parla sopra e mi parla dietro“. Se nella Casa la Trevisan appare accerchiata, al suo fianco a sostenerla resta sempre Manila Nazzaro, che la difende: “Lei non mi ha mai voltato le spalle”.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: i pareri su Miriana Trevisan

In studio intervengono anche le opinioniste, che sin dall’inizio del programma hanno avuto visioni discordanti sulla figura di Miriana Trevisan. Sonia Bruganelli conferma la sua posizione e ritiene che la concorrente sia sempre pronta ad elogiarsi mettendo in mostra la sua bontà d’animo: “Non ho qualcosa contro Miriana, però io diffido sempre da chi si auto-incensa, da chi si loda. Io credo che la bontà, la serietà, la lealtà, si vedano. Se lei è effettivamente così, se ne accorgerà il pubblico“.

Adriana Volpe invece difende la Trevisan e, ricordando quando il pubblico la elesse come preferita in uno dei precedenti televoti, afferma: “Miriana, il pubblico se n’è accorto.

Quando tutti pensavano che stesse uscendo, è invece stata la più amata dal pubblico. Perciò ricordiamoci questo pezzo di storia. Adesso cercano in qualche modo di screditare la sua immagine“.