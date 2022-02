Nathaly Caldonazzo “furbamente vicina” ad Antonio Medugno? L’accusa gravissima in diretta al GF Vip6

Grande Fratello

Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo raccontano al GF Vip il loro rapporto di amicizia, scontrandosi anche con le critiche e i dubbi dei coinquilini. Nel mirino, in particolare, è finita l'attrice.

Dibattito al Grande Fratello Vip sul profondo rapporto di amicizia tra Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno. In puntata si parla del loro legame e arrivano critiche da alcuni coinquilini, tra cui Lulù Selassié, che nutre più di un dubbio sull’attrice e sulla veridicità del rapporto che ha voluto costruire con lui. L’accusa della Princess all’attrice.

Nathaly Caldonazzo e l’amicizia per Antonio: i dubbi di Lulù

Nella Casa del Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno hanno sin da subito instaurato un bel rapporto di amicizia. Tra confessioni, chiacchiere e momenti passati insieme tra le mura di Cinecittà, il loro legame si è rafforzato settimana dopo settimana.

Tuttavia non tutti hanno speso parole positive su di loro: se alcuni li hanno difesi e sostenuti, altri invece non hanno rinunciato a rivolgere loro delle critiche. Alla Caldonazzo, soprattutto nell’ultimo periodo piuttosto isolata da una parte di concorrenti, viene data colpa di “manipolarlo”: a pensarlo sono, in particolare, Miriana Trevisan e le sorelle Selassié.

Lulù ritiene che, dietro l’avvicinamento di Nathaly ad Antonio, ci sia una strategia: “A parte l’età, quindi un ragazzo più piccolo, subito abbiamo capito come sia un ragazzo sensibile e molto buono.

Quindi lei, furbamente, si è avvicinata a lui, avendo capito che è ingenuo“. Anche Miriana crede che Medugno possa proseguire il suo percorso da solo, essendo forte: “Lui si annulla perché prende a cuore questo momento di Nathaly, ma mi sembra un ragazzo forte e da solo ce la può fare“.

Nathaly e Antonio: “Complicità nata dal nulla“

Nathaly e Antonio, superato lo scoglio delle critiche dei concorrenti, vengono convocati da Alfonso Signorini in Mistery Room per parlare della loro amicizia. I due concorrenti si lasciano andare alle rivelazioni, con il tiktoker che spiega: “C’è un bene e una complicità nata dal nulla.

Queste cose, quando nascono in questo modo, le noto e me ne prendo cura. Siamo tanto simili nell’affrontare sia sofferenze che gioie. Poi è una persona che si concede quando vuole bene a una persona“.

Anche l’attrice prende parola e svela che cosa li leghi nella Casa: “Sentiamo le persone, la negatività, ci isoliamo quando sentiamo cose che non sono giuste. Soffriamo tantissimo qui dentro“. E aggiunge: “La cosa bella che ci unisce è una complicità che io non ho mai chiesto. Sono le cose più preziose che la vita ti può regalare“.

Medugno, tornando a parlare delle critiche, ammette: “Non è vero che mi isolo, ma se passo più tempo con Nathaly è perché ho voglia di stare con lei“.