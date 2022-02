Sanzioni contro la Russia, gli effetti sull’economia italiana: le 5 Regioni che rischiano di più

Economia

Gli effetti economici del conflitto tra Russia e Ucraina, in particolare delle sanzioni contro Mosca, avrà effetti anche sull'economia italiana. Quali potrebbero essere le Regioni più colpite.

Le sanzioni disposte nei confronti della Russia, in seguito agli attacchi in Ucraina, potrebbero avere effetti anche sull’economia italiana. In particolare, 5 Regioni potrebbero essere colpite più delle altre: quali sono e quanto vale lo scambio di beni con la Russia.

Quali sono le Regioni italiane a rischio economico per la guerra tra Russia e Ucraina

L’Italia è uno dei partner commerciali della Russia e l’applicazione delle sanzioni potrà avere effetti anche sull’economia nazionale. Secondo Confartigianato, l’Italia è il quarto Paese europeo per valore delle esportazioni sui mercati russo e ucraino.

Nel 2021 l’esportazione di prodotti ha raggiunto il valore di 9.809 milioni di euro, mentre l’importazione ha sfiorato i 17.273 milioni di euro. Alcune Regioni italiane saranno però colpite più delle altre: si tratta di Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto. Tra le Province, invece, si prospettano maggiori ripercussioni su Vercelli, Fermo, Vicenza, Reggio Emilia, Frosinone, Treviso, Bologna e Piacenza. L’Emilia-Romagna ha esportato verso Ucraina e Russia per un valore di 2.000.000.000€ e 136 imprese locali hanno acquisito il controllo di società russe, soprattutto nei settori dell’alimentare e della metalmeccanica.

L’esportazione di prodotti valeva 1.100.000.000€ nei primi 9 mesi del 2021, facendo registrare un +2,9% rispetto al 2019.

I dati delle esportazioni verso la Russia di Lombardia e Marche

Nello stesso periodo del 2021, la Lombardia ha effettuato scambi commerciali con la Russia per 2.870.000.000€, un aumento del 34% rispetto al 2020. In particolare, le esportazioni sono avvenute nel settore della meccanica (33,1% del totale), dei prodotti tessili e dell’abbigliamento (1,6,6% del totale) e, infine, sostanze e prodotti chimici (14,8%). La Lombardia ha anche un forte legame di importazioni, per un valore di 1.280.000.000€, all’interno del settore della metallurgia ma anche di petrolio greggio e prodotti chimici.

Anche le Marche sono caratterizzate da un forte legame commerciale con la Russia, occupando l’ottavo posto per le esportazioni.

Mosca costituisce infatti il 2,6% delle esportazioni marchigiane, per un valore di 231.000.000€.

La situazione di Piemonte e Veneto: quanto valgono le esportazioni

Il Piemonte ha esportato verso la Russia alimentari e bevande (27% del totale), macchine e apparecchi (23% del totale) e mezzi di trasporto (12% del totale), per un valore di 591.000.000€ a settembre 2021.

Nei primi 6 mesi del 2021 gli scambi commerciali tra Piemonte e Russia sono cresciuti del 42% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il Veneto rappresenta la terza Regione in Italia per legami commerciali con Russia e Ucraina, che valgono poco meno di 1.500.000€. Le esportazioni manifatturiere costituiscono infatti lo 0,89% del totale regionale, secondo solo all’1% registrato dall’Emilia-Romagna.