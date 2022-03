Alessandro Basciano demolito da Fabrizio Corona dopo il flirt con Sophie Codegoni al GF Vip: la dura replica

Grande Fratello

Fabrizio Corona è tornato a parlare della relazione con Sophie Codegoni, risalente alla scorsa estate. Dichiarazioni che arrivano dritte dritte anche alle orecchie della concorrente: Alfonso Signorini mostra a Sophie le affermazioni dell’imprenditore in un’intervista, il quale non è stato tenero nei confronti di Alessandro Basciano. La reazione del concorrente e la contro-risposta alle parole di Corona.

Fabrizio Corona e la relazione con Sophie Codegoni: l’intervista a Chi

Sul Grande Fratello Vip piomba un gossip grosso come una casa e, a finire sotto i riflettori, è Sophie Codegoni. Nel corso della puntata di questa sera, infatti, Alfonso Signorini si ritaglia uno spazio di diretta per parlare con la concorrente di alcuni recenti dichiarazioni che l’hanno tirata in ballo.

Si tratta di Fabrizio Corona che, in un’intervista al settimanale Chi, è tornato a parlare della relazione con l’ex tronista di Uomini e donne, risalente alla scorsa estate.

Sophie Codegoni viene convocata in Mistery Room per portarla a conoscenza delle dichiarazioni di Corona. Con lei anche Alessandro Basciano, che non è mai venuto a conoscenza della relazione tra Sophie e l’ex re dei paparazzi. Il conduttore mostra alla coppia le immagini di Chi, che ritraggono i baci tra Sophie e Corona ai tempi della relazione.

Subito delusa la reazione di Basciano verso la coinquilina: “Lei non mi ha mai fatto il nome, ma mi ha detto: ‘Ti presenterò il mio manager e sicuramente andrete d’accordo’“. Sophie spiega come con Corona si finita in maniera serena, per poi parlare del loro rapporto: “È una persona a cui voglio un bene incredibile, una persona d’oro, mi ha aiutata tantissimo“.

Fabrizio Corona su Basciano: “Non è facile stare con una come lei“

Oltre alle fotografie, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vengono a conoscenza di alcuni stralci d’intervista rilasciati da Fabrizio Corona.

A cominciare dalla descrizione della ragazza fatta dall’imprenditore: “È una ragazza molto sicura, sveglia, aperta. È una che a 20 anni ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze. È abituata a frequentare gente grande, contesti importanti. Per Basciano non è facile stare con una come lei“.

Corona ritiene dunque che Basciano non possa essere l’uomo adatto a lei, ma a controbattere alle sue parole ci pensa la stessa Sophie, che difende Alessandro: “Fabrizio non può capire quanto Alessandro sia maturo e mi possa gestire benissimo“.

Sophie Codegoni smentisce Corona: “Spero di diventare mamma“

Una nuova dichiarazione di Fabrizio Corona pone l’accento su Alessandro Basciano e i suoi comportamenti: “Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali.

Forse è troppo per lui“.

A rispondere a queste parole, stizzito, è lo stesso Alessandro che ribatte: “Non posso commentare un qualcosa che non mi appartiene, non è che se esce con lui mi fa noia.

Poi quando lui capirà le parole che ha speso e mi conoscerà fuori da qui, so che si rimangerà tutto“. Sophie Codegoni, invece, rimarca l’attenzione sul suo privato e sui progetti futuri e smentisce alcune dichiarazioni dell’imprenditore: “Sposarmi non è una mia priorità, avere dei figli è veramente il mio sogno e spero di diventare mamma“.

Alessandro Basciano replica stizzito a Fabrizio Corona

Un ultimo stralcio di intervista di Fabrizio Corona a Chi conferma i dubbi dell’imprenditore sul sentimento di Sophie per Alessandro: “Se Sophie dovesse scegliere tra me e lui, non avrebbe dubbi: sceglierebbe me e il suo lavoro.

Per questo Basciano deve lasciarla tranquilla“.

Stizzito da queste parole e dall’essere giudicato da una persona per lui ignota, Alessandro Basciano ribatte: “È sempre stato molto convinto di se stesso, io sono convinto di me. Io sono diverso, non mi permetto di giudicare una persona prima di conoscerla“.