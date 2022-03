Amici 2021 si avvicina alla fase finale: tutti gli allievi ammessi al serale al via tra qualche settimana

Programmi TV

Amici 2021 si avvicina alla sua ambita fase finale. Ecco chi è riuscito a strappare il pass per il serale e chi invece può ancora conquistarlo.

Amici si appresta a vivere il suo rush finale verso il tanto agognato serale. La fase conclusiva del talent più longevo della televisione è sempre più vicina ed i giovani concorrenti in gara devono tirare fuori gli ultimi assi nella manica per conquistare la maglietta che garantirebbe loro di giocarsi il ruolo di successore di Giulia Stabile. La conduttrice Maria De Filippi ha messo a disposizione degli allievi della scuola ben 14 posti, con nove dei quali già occupati dai cantanti e ballerini più meritevoli. Ai professori della scuola il compito di selezionare chi tra i restanti talenti sia degno di accedere alla fase finale del programma con la lotta che si fa sempre più serrata.

Ecco chi ha già conquistato il posto e chi invece dovrà mettercela tutta per conquistarlo.

Amici 2021: gli allievi già ammessi al fase del serale

La trasmissione condotta da Maria De Filippi si sta avvicinando sempre più alla sua fase cruciale, quella delle sfide in prima serata su Canale5. Il canale è pronto per ospitare tra qualche settimana l’atto conclusivo di Amici 2021 che svelerà chi sarà il degno erede della trionfatrice della scorsa edizione Giulia Stabile.

I ballerini ed i cantanti in gara quest’anno ce la stanno veramente mettendo tutta per accedere al serale del programma, con alcuni di loro che possono già gioire visto che sono già riusciti a strappare una delle 14 maglie in palio che ne garantiscono l’accesso.

Stiamo parlando di Alex, Aisha e Sissi di Lorella Cuccarini; Dario e John Erik De La Cruz, ballerini che hanno come insegnante Veronica Peparini; Michele e Carola, ballerini ammessi dalla professoressa Celentano; Albe, cantante della Pettinelli; Serena, ballerina ammessa da Raimondo Todaro che sono ormai sicuri del pass.

Amici 2021: a chi andranno gli utlimi posti per il serale?

Nelle intenzioni di Maria De Filippi i posti garantiti per il serale dovrebbero essere 14, con 9 di questi che abbiamo visto già essere assegnati. La conduttrice ha dato però carta bianca ai suoi professori nel caso in cui qualcuno voglia sforare la soglia, a patto che ne valga veramente la pena.

Dunque a questo punto all’appello mancherebbero solo 5 posti che saranno contesi dai restanti cantanti e ballerini in gara. Ecco chi andrà a caccia delle ultime maglie rimaste: i cantanti Luigi Strangis, LDA, Elena Manuele, Crytical e Calma; ed i ballerini Christian Stefanelli, Alice Del Frate, Leonardo Dini.