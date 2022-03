Bimbo di 5 anni regala i suoi soldi ad un clochard che bussa al finestrino. Gli altri automobilisti lo imitano

Good News

Talvolta i bambini ci possono insegnare molto: il padre di un bambino di soli 5 anni racconta come suo figlio gli abbia dato un'importante lezione di vita e di generosità verso il prossimo.

Ci sono storie che ci insegnano molto più di quanto ci potremmo aspettare. Questo è il caso di un bambino di 5 anni che dona tutto quello che ha in quel momento ad un senzatetto, regalando così un insegnamento di vita a suo padre molto prezioso.

Il bambino e il senzatetto: la vicenda

Il padre e il figlio stavano tornando a casa in macchina quando ad un certo punto vedono un senzatetto dirigersi verso di loro per chiedere l’elemosina. L’uomo, non avendo monete ricambia semplicemente con un sorriso, ma il figlio di appena 5 anni insiste affinché il padre dia al clochard i 30 centesimi che il bambino tiene con sé.

Justice Smith, il padre del bambino, decide così di abbassare il finestrino per passare all’uomo quelle poche monete provando un certo imbarazzo, come riferisce lui stesso, e giustificando il fatto con l’età del figlio ancora piccolo.

Questo però ha scatenato come reazione una grande riconoscenza da parte del clochard, il quale ha risposto girandosi verso il bambino “Dio ti benedica piccolo, grazie mille!“.

Non si sarebbe mai aspettato un simile reazione da parte degli altri automobilisti: invece di suonare il clacson per aver bloccato la fila al semaforo hanno iniziato ad abbassare i finestrini dell’auto per poter contribuire anche loro con qualche donazione, imitando quanto appena successo.

Gli insegnamenti dei bambini

Non è la prima volta che i bambini ci forniscono insegnamenti su come relazionarci al prossimo nel miglior modo possibile.

Nel 2016 a Modena un bambino di soli 9 anni decide di donare 50 euro ad un senzatetto perché “lui ne ha più bisogno di me”. Il senzatetto aveva poi rinunciato ai soldi che gli erano stati donati dal bambino: “questi non mi appartengono”, facendo così scoprire il piccolo gesto alla famiglia che era allora rimasta ignara di tutto.





Inizialmente il gesto del bambino non era stato capito dai genitori che lo avevano anche messo in punizione. Solo dopo hanno compreso la generosità con cui ha agito il piccolo verso il clochard, rinunciando alla paghetta ottenuta mettendo insieme i regali della nonna.