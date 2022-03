Concorso per Allievi Marescialli dei Carabinieri per l’anno 2022: tutti i requisiti e le prove di ammissibilità

Bandi

Concorso per Allievi Marescialli dei Carabinieri per l’anno 2022: pubblicati i requisiti e le prove di ammissibilità per tutti gli aspiranti marescialli che vogliono partecipare al concorso.

Sulla gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero della Difesa è stato pubblicato il bando di concorso finalizzato all’ammissione di 671 Marescialli Allievi nell’arma statale dei Carabinieri, di seguito sono mostrate le modalità e le tempistiche per parteciparvi.

Il concorso: linee guida generali

I requisiti per l’accesso prevedono prove fisiche e scritte. Inoltre saranno necessari anche titoli di studio. La scadenza è fissata al 24 marzo 2022 e coloro che risulteranno vincitori del concorso, saranno ammessi a frequentare il corso triennale che li porterà a intraprendere la carriera di maresciallo dei Carabinieri.

Alcuni posti risultano riservati, in particolare, dei 671, 131 saranno destinati:

Al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, deceduti in servizio e per causa di servizio

Ai diplomati delle Scuole militari (esercito, aeronautica e marina)

Agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei requisiti necessari

Concorso, tutti i requisiti per partecipare

Il primo requisito fondamentale per partecipare al concorso è essere in possesso della Cittadinanza italiana, avere una età compresa tra 17 e 25 anni e un diploma di maturità anche conseguito nell’anno scolastico in corso. Essenziale ai fini dell’ arruolamento è anche avere pieno godimento dei diritti civili e politici, non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, avere quindi una condotta incensurabile.

Altri importanti requisiti sono: aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione

Procedimenti necessari per fare domanda di ammissione

Per procedere con la domanda bisogna Inserire le proprie credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consente l’accesso online ai servizi della Pubblica Amministrazione.

È inoltre necessario essere in possesso di idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici destinati, i quali provvedono a rilasciare un PIN.

Sarà richiesto l’inserimento di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e solo una volta effettuato l’accesso, i candidati potranno compilare la domanda dalla propria area riservata e inviarla.

Concorso per Allievi Marescialli dei Carabinieri: le prove, durata e materie

La prova preliminare del concorso per Allievi Marescialli dei Carabinieri, dalla durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di un massimo di 100 quesiti riguardanti la cultura generale, la logica, l’informatica, il ragionamento verbale e la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Le prove fisiche consistono nello svolgimento di corsa 1000 metri piana, piegamenti sulle braccia e salto in alto, mentre la prova scritta di conoscenza della lingua italiana consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la padronanza linguistica.

Saranno da svolgere anche accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica ed accertamenti attitudinali. Infine la prova orale, dalla durata massima di 30 minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da 3 tesi estratte a sorte