Elettra Lamborghini conduttrice di un nuovo programma tv: gran ritorno sul piccolo schermo, tutti i dettagli

TV e Spettacolo

Elettra Lamborghini sbarca in tv al timone di un nuovo show comico. La cantante verso l'esordio sul piccolo schermo in qualità di conduttrice, tutti i dettagli.

È in arrivo un’altra, importantissima esperienza televisiva per Elettra Lamborghini, che a breve debutterà come conduttrice sul piccolo schermo. La twerking queen più famosa d’Italia sarà infatti al timone di un programma tutto suo sul canale Nove: un nuovo show comico in cui sarà affiancata da numerosi comici e cabarettisti. La trasmissione, e il suo debutto alla conduzione, sarebbero fissati per aprile.

Elettra Lamborghini verso la conduzione di un nuovo show comico sul canale Nove

Elettra Lamborghini compie un passo decisamente importante per la sua carriera e torna in televisione, questa volta da vera protagonista.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la giovane cantante a breve condurrà un programma tutto suo, in prima serata, sul canale Nove. Si tratta di una prima esperienza alla conduzione per lei: il format in questione dovrebbe essere una novità assoluta. Si parla di un nuovo show comico in cui la twerking queen più celebre d’Italia verrà affiancata da un numeroso gruppo di comici: non solo i Panpers, già protagonisti a Colorado, ma si parla anche di Valentina Persia, Maurizio Battista, Dario Cassini, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Antonio Ornano, Alberto Farina, Barbara Foria, Pino e gli Anticorpi, Nando Timoteo.

Sempre secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il programma è prodotto da Colorado Film e la messa in onda sarebbe prevista per aprile.

Elettra Lamborghini e le esperienze in tv: da L’Isola dei Famosi a Miss Italia

Opportunità d’oro, dunque per Eletta Lamborghini al debutto sul piccolo schermo in veste di conduttrice.

L’artista, dopo essersi fatta strada nel mondo della musica, negli ultimi anni ha anche preso parte a diversi programmi tv. A cominciare dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi nel corso dell’edizione dello scorso anno, in qualità di opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Lo scorso dicembre, invece, è stata scelta come presentatrice della ottantaduesima edizione di Miss Italia al fianco di Alessandro Di Sarno.

Ora per lei è arrivato il momento di sbarcare in tv con un nuovo programma, tutto suo, che la metterà alla prova in qualità di conduttrice.