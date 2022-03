Federico Baroni ricorda nel giorno del compleanno l’amico Michele Merlo rivivendo tutti i “Chilometri” fatti insieme – INTERVISTA

TV e Spettacolo

Non è semplice pensare di iniziare a scrivere un articolo dopo una video intervista così emozionante. Vi assicuro che in questi 10 anni ho realizzato tante interviste ma, questa volta, è stato impossibile per me preparare domande o scalette. La stessa cosa vale per chi dall’altra parte ha dialogato con me. Oggi, primo marzo, sarebbe stato (anzi, è) il compleanno di Michele Merlo. Il cantautore ci ha lasciati all’età di 28 anni il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Una doccia fredda che è arrivata in un giorno caldo e afoso che, di colpo, ha congelato le nostre vite e i nostri ricordi.

E proprio di vita si parla questa volta. Michele ahimè non è più con noi ma la sua musica sì e… dobbiamo farne tesoro. Ecco perché oggi, giorno del suo compleanno, ho intervistato Federico Baroni, uno tra i migliori amici di Michele. Insieme hanno percorso tanta strada e oggi, primo compleanno senza Michele, è arrivato il momento di fermarsi e contare i chilometri percorsi.

Chilometri, l’omaggio di Federico Baroni a Michele Merlo

Esce oggi infatti per Warner Music Italy il nuovo brano di Federico Baroni dal titolo “Chilometri“. I Chilometri rappresentano una metafora delle canzoni che danno vita al viaggio di un artista, viaggio che Federico e Michele stavano intraprendendo parallelamente, ma sempre uno accanto all’altro, legati dall’amicizia e da un sogno comune: far arrivare la loro musica al cuore delle persone.

Un sogno che per Michele si è interrotto e che Federico porta avanti in suo ricordo, cercando di realizzare anche nel suo nome i progetti che sembrano ad oggi incompiuti. Il brano, scritto da Federico Baroni con Raige e prodotto da Riccardo Scirè, è sostenuto dell’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia.

“Chilometri” è un brano molto intimo e personale. Federico ha voluto dedicare la canzone ad un amico che ha lottato fino all’ultimo per portare avanti i suoi valori e che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

“Un artista, un sognatore, un amico vero, che con la sua sincerità mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha dato il coraggio di affrontare tantissime situazioni. Un romantico e instancabile ribelle che nei giorni e nelle esperienze vissute assieme ha sempre lottato, come me e con me, per questo sogno“. E ancora: “Questa canzone è il mio modo di dirgli grazie per tutto quello che mi ha e ci ha lasciato e un invito per tutti a non arrendersi mai e, come si era scritto Michele sulla pelle, a “crederci sempre”!

“.

Un regalo inedito per un “romantico ribelle”, Mike Bird

Chilometri è anche un video realizzato in collaborazione con l’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia. Attraverso una call to action partita dai social dell’Associazione, sono stati raccolti una serie di video inediti che ritraggono Michele in situazioni informali e quotidiane con gli amici, in famiglia o con i fan. Questo video è un ricordo quindi non solo a un artista, ma un ragazzo, che, come tanti, cercava di realizzare il suo sogno, quello di fare musica e di arrivare al cuore delle persone e che non ha potuto realizzare tanti di questi sogni.

Ecco perché è stata l’intervista forse più difficile da realizzare, ma anche la più pura. Che l’aquilone di Michele possa continuare a volare, supportato dalla sua musica, la sua meravigliosa famiglia e l’amore dei suoi fan.

“Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale”