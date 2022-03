Gemma Galgani in lingerie a Uomini e Donne: “Sono qua che ti aspetto”, lo scandaloso video messaggio

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha deciso di raccontarsi attraverso un video messaggio in cui si è mostrata anche in lingerie. Lo scopo era quello di presentarsi ai possibili nuovi corteggiatori.

Gemma Galgani ha preparato per la puntata dell’1 marzo di Uomini e Donne, un video messaggio di presentazione per nuovi possibili Cavalieri. Tra i vari momenti che la Dama ha deciso di includere in questo filmato, anche delle scene nel letto in lingerie.

La reazione di Tina Cipollari non s’è fatta attendere.

Gemma Galgani confeziona un video messaggio a Uomini e Donne

La puntata dell’1 marzo di Uomini e Donne è stata presentata in modo inusuale da Maria De Filippi: “Puntata tutta particolare” e poi abbiamo capito perché. Forse dovevamo cambiare canale direttamente dopo quell’avvertimento. Si perché il video messaggio di Gemma Galgani per i suoi possibili corteggiatori non ce lo meritavano proprio.

Non so se era peggio la parte iniziale con la Dama che corre per la spiaggia con un aquilone: “Adesso torno bimba… Vorrei che qualcuno mi corresse dietro come l’aquilone” o quella finale in lingerie sul letto: “Sono qua che ti aspetto”. Di certo, tutto, rimarrà nei nostri peggiori incubi.

Tina Cipollari, non ha gradito il filmato, tanto quanto noi: “Ma tu ti rendi conto, ma quale uomo si può avvicinare a una strega del genere?… Non ti vuol nessuno”. Ma Gemma Galgani ha ribadito le sue intenzioni: “Vedere e conoscere per quella che sono totalmente”.

Pinuccia Della Giovanna prossima Gemma Galgani a Uomini e Donne

Da Gemma Galgani, ormai, ci aspettiamo ogni cosa, anche se la Dama riesce, ancora a sorprenderci. Ma da Pinuccia Della Giovanna certe affermazioni fanno davvero preoccupare.

Da settimane la Dama ha dimostrato il suo carattere, piuttosto autoritario e dispotico. Nella puntata dell’1 marzo di Uomini e Donne abbiamo capito anche che Pinuccia Della Giovanna è molto sicura di sé: “La Pinuccia è la Pinuccia”. La Dama, infatti, si sente superiore a tutte le sue rivali.

Tina Cipollari ha sbottato, in puntata, contro la sicurezza di Pinuccia Della Giovanna e il suo modo di far cambiare idea ad Alessandro Rausa: “Lo manipola… Uomo libero… Dicessero chiaramente che rapporto c’è tra di loro… Se siete una coppia dichiaratelo… Lei lo condiziona… Lo guardi come un serpente… Si dispiace”.