Gigi Buffon e Ilaria D’Amico verso la crisi? Impazza il gossip sulla coppia ma è una foto a svelare la verità

Gossip

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un’ipotetica crisi di coppia per Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. Tra rumors e voci di corridoio che li volevano in procinto di lasciarsi, alla fine i diretti interessati non sono mai intervenuti sulla questione per smentire o confermare. Tuttavia la verità arriva direttamente da una foto, condivisa dal profilo Instagram del Parma, squadra di calcio di Serie B in cui milita il portiere.

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon: voci di crisi sulla coppia

Nel mondo del gossip negli ultimi giorni si è vociferato di una presunta crisi per una delle coppie più chiacchierate della cronaca rosa: Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico.

Insieme dal 2013 e divenuti genitori nel 2016 di Leopoldo Mattia, il portiere e la giornalista sportiva avrebbero vissuto di recente una crisi sulla quale, però, i diretti interessati non hanno mai proferito parola. È stato il settimanale Nuovo a lanciare l’indiscrezione, rivelando come la D’Amico sarebbe stanca dei continui impegni del marito, concentrato sul lavoro e sul suo ruolo di portiere della squadra di calcio del Parma, in Serie B.

“Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai” la rivelazione che una collega della giornalista sportiva avrebbe fatto al settimanale, spiegando così la ragione dell’ipotetica crisi.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in crisi? La foto che svela la verità

Da parte di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non sono arrivate conferme né smentite: nessuno dei due, negli ultimi giorni, ha proferito parola a riguardo per zittire i rumors.

Tuttavia nelle ultime ore ci ha pensato una fotografia, al posto delle parole, a svelare la verità. Il profilo Instagram del Parma ha infatti condiviso una serie di scatti in occasione del rinnovo di Buffon con la squadra sino al 2024.

E, assieme al portiere, oltre ai figli è presente anche la compagna.

I due, l’uno al fianco dell’altra, appaiono sorridenti e sembrano non lasciar trasparire alcun segnale di rottura. Una foto che di fatto smentirebbe qualsiasi voce di crisi sulla chiacchieratissima coppia.