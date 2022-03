Jessica Selassié ripercorre la sua linea della vita al Grande Fratello Vip: grande emozione per la concorrente

Grande Fratello

Grandissima commozione e un boato di applausi per Jessica Selassié al Grande Fratello Vip. Ieri sera, in puntata, è stata riproposta la linea della vita della concorrente, che in settimana ha ripercorso la sua storia tra gioie e dolori. A Cinecittà la Princess ha ritrovato se stessa e ha affrontato un vero e proprio percorso di rinascita e ringrazia questa esperienza: “Mi è servita a crescere tanto“.

Jessica Selassié e la sua linea della vita raccontata al Grande Fratello Vip

Jessica Selassié è stata protagonista di un momento davvero emozionante al Grande Fratello Vip, ieri sera. Alfonso Signorini ha mostrato alla concorrente una clip che ripercorre la sua linea della vita, raccontata da lei stessa pochi giorni fa.

Un viaggio attraverso la sua vita, tra gioie e dolori, dall’infanzia in cui si definiva una bimba “buona e silenziosa” alla nascita di Lulù, sulla quale svela: “Attirava tanto l’attenzione“. Parlando del rapporto con le sorelle, rivela di aver consolidato il rapporto con loro nel tempo: “Con Lulù e Clarissa ci siamo unite nel tempo“. La concorrente, parlando delle sorelle, ha rivelato di essersi sentita spesso giudicata e non si sentiva al loro pari: “Non mi vedevo come loro, quindi avevo sempre paura di un loro giudizio, spesso mi sentivo giudicata“.

Nella linea della vita Jessica parla di questo percorso di rinascita iniziato nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ho iniziato a guardarmi dentro, a cercare di rinascere e cercare di essere quella che per tutto questo tempo non sono stata per paura di sovrastare gli altri“.

Jessica Selassié verso la rinascita: il ringraziamento al GF Vip

Al termine della clip lo studio esplode in un boato di applausi.

Alfonso Signorini prende parola, ripercorrendo le tappe principali della sua vita che l’hanno portata, ad oggi, ad essere donna.

La Selassié ringrazia così il conduttore per l’opportunità offerta, che le ha consentito di crescere, formarsi e capire tante cose della sua vita: “Ringrazio te, il GF per avermi dato questa opportunità perché mi è servita a crescere tanto, a vedermi dentro. E a capire tante cose che forse o non volevo capire o, focalizzando il mio tutto sugli altri, omettevo un po’ quello che era il mio essere“.

“La vita ti aspetta, indipendentemente da tutto e da tutti” le parole di Alfonso Signorini.