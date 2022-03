Previsioni meteo della prima settimana di marzo: rivincita dell’inverno in vista. Il tempo dall’1 al 7 marzo

Cronaca Italia

Il fine settimana e il lunedì appena trascorsi hanno detto addio al mese più corto dell’anno per dare il benvenuto a marzo, che probabilmente porterà la primavera. Ma sarà davvero così? Alcuni sperano di poter ancora vivere qualche settimana di fresco, altri invece non aspettano altro che il sole. Le previsioni per la prima settimana di marzo anticipano che il tempo meteorologico sarà ancora abbastanza ballerino. Nonostante il sole cerchi di fare qualche timida comparsata, pioggia e neve la faranno ancora da padrone.

Previsioni meteo per la prima settimana di marzo: il clima mite fatica ad arrivare

I primi giorni del terzo mese dell’anno vedranno ancora qualche pioggia e neve, ma poi arriverà anche tempo soleggiato.

Marzo si apre con deboli nevicate e piogge sia sulle Alpi che sulle quote collinari del Sud e perfino sulle pianure adriatiche. Mercoledì 2 marzo però il meteo migliora con sole prevalente che scalderà un po’ tutta la nostra penisola, fatta eccezione per qualche velatura in transito residua del giorno prima. Giovedì, anche se con un po’ di timidezza, il sole continuerà a splendere e ci saranno temperature in rialzo in tutto il Bel Paese.

Venerdì 4 marzo, giorno che anticipa il week end, invece, il cielo sarà ricoperto da nubi sparse con ampie schiarite un po’ dappertutto.

Nella capitale e nelle isole maggiori (tranne le zone interne della Sardegna) però sarà coperto con pioggia debole.

Il meteo per il primo week end di marzo: pioggia e neve in vista

Dopo qualche giorno di sole prevalente, sulla nostra penisola la pioggia e la neve torneranno sabato 5 marzo, anche se non in modo eccessivo, ma debole o moderato.

In alcune parti d’Italia queste continueranno anche nel giorno di domenica 6 marzo. Al Centro, al Sud e sulle isole maggiori, infatti, si verificheranno ancora piogge moderate.

Mentre il Nord sarà interessato da nubi sparse con ampie schiarite.

Seconda settimana di marzo: tornerà l’inverno?

Nella seconda settimana di marzo potremmo assistere ad una rivincita dell’inverno. Più precisamente dal 7 e l’8 marzo fino ai giorni 12 e 13 il tempo tenderà a peggiorare portando con sé caratteristiche “molto invernali”. Piogge e vari rovesci diffusi un po’ in tutta la nostra penisola.