“Sandy è morta” nel finale di Grease? La strana teoria che spopola sul web su come finisce il film

Qualunque fan di cinema probabilmente sa accennare qualche nota di Summer Nights, la canzone che fa parte della colonna sonora del celebre Grease. Il film, diretto nel 1978 da Randal Kleiser, vede come protagonisti John Travolta e da Olivia Newton-John nei panni di Danny e Sandy. Senza dubbio si tratta di uno dei maggiori successi di quegli anni e, ancora oggi, i fan ne discutono – arrivando tuttavia a formulare anche stranissime teorie sulla trama.

I fan di Grease hanno formulato una folle teoria sul film: i dettagli

Tra i film che hanno riscritto l’immaginario degli anni ’70 c’è senza dubbio Grease, che non a caso nel 1978 è arrivato al primo posto tra i film più visti sia negli Stati Uniti (il paese di produzione del film) che in Italia – incassando a livello mondiale più di 394 milioni di dollari.

Sulla base di questo semplice dato si può intuire che è molto difficile che qualcuno non abbia visto il lungometraggio e che, al contrario, i fan siano invece moltissimi. Quest’ultimi sono così affezionati al film da averlo visto senza dubbio un numero infinito di volte e, con il tempo, hanno anche sviluppato qualche strana teoria sulla trama.

Su Reddit, piattaforma social dove spesso i cinefili si scambiano opinioni di ogni tipo, un utente ha infatti preso le mosse proprio dalla sopracitata Summer Nights per spiegare un’ipotesi che si è fatta largo nella sua mente durante la visione.

“Sandy è morta sulla spiaggia quel giorno. Mentre annegava, la mancanza di ossigeno al cervello le ha fatto vivere una fantasia in cui flirta con Danny e in cui loro condivido un anno scolastico meraviglioso. La sua visione termina quando lui tenta di rianimarla sulla spiaggia e Sandy vola in paradiso“.

Secondo quest’ipotesi, dunque, tutta la trama sarebbe in realtà un’esperienza pre-morte della protagonista, che alla fine non riuscirebbe a sopravvivere all’annegamento.

Una visione alquanto drammatica dell’intero film ma che non vince in primo premio in quando a senso del macabro. Anche altri utenti infatti hanno fornito una visione ancora più inquietante sullo stesso social, soprattutto per quanto riguarda la sequenza finale.

L’amata scena finale di Grease riscritta da un utente Reddit

Come anticipato, a far storcere il naso ad alcuni fan del film con John Travolta e Olivia Newton-John è soprattutto la sequenza finale, a detta di alcuni troppo perfetta per essere reale. Un altro utente su Reddit ha infatti dato la sua versione di quella parte della trama, partendo proprio dal post su menzionato e affermando che il tutto sarebbe in realtà una sequenza onirica avvenuta subito dopo il suicidio della protagonista.

“Sandy si uccide alla fine del film e tutta la parte finale è un sogno.

La prova? La battuta in cui dice “Guardami sono Sandra Dee” viene ripresa nel ritornello come “Addio Sandra Dee” – esordisce l’utente – Tutto quello che succede nell’ultima scena è un po’ troppo perfetto“.

Non finisce qui però, perché sottolinea anche come tutto appare secondo la volontà della protagonista: “Danny e Sandy sono tornati insieme nonostante tutto, Rizzo improvvisamente non è incinta e Kenickie decide improvvisamente che la ama davvero.

Il ragazzino secchione entra nella squadra sportiva, TUTTO è improvvisamente a posto, proprio come la dolce e innocente Sandy avrebbe voluto che fosse. E nell’ultima scena del film, lei vola in cielo con il suo ragazzo dei sogni nella sua magica macchina volante“.

Un bel po’ inquietante, ma senz’altro ben scritta e frutto di una mente che ha visto e rivisto il film al punto da assorbirne ogni dettaglio. Entrambe le teorie, infatti, benché molto fantasiose (soprattutto se si pensa che un colpo di scena del genere mal si adatterebbe ad un musical romantico), seguono pedissequamente la trama di Grease e ogni dettaglio trova il suo posto tra le righe della storia originariamente raccontata.