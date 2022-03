Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino conduce conduce il terzo appuntamento: gli ospiti

Programmi TV

Martedì 1 marzo 2022 su Rai2 torna tutta la sgangherata ciurma capitanata da Stefano De Martino e con la partecipazione fissa di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e dell’imitatore Vincenzo De Lucia. A partire dalle ore 21:20 va in onda il terzo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show più esilarante della televisione. Il tema della nuova puntata sarà quello di Una notte al museo ed a sfidarsi sui giochi iconici dello show come La stanza inclinata o sui nuovissimi All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance e Pollovolo ci saranno sei nuovi ospiti. Scopri tutti gli ospiti della trasmissione nel nuovo appuntamento in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20.

Stasera tutto è possibile: su Rai2 va in onda la terza puntata

Ad una settimana di distanza torna il divertente comedy show condotto da Stefano De Martino che mette alla prova alcuni personaggi famosi con i suoi stravaganti giochi. Il programma nelle prime due puntate non ha deluso i suoi appassionati, come dimostrato dai dati che confermano di come abbia veleggiato in maniera dignitosa su di uno share medio del quasi 9%.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della terza puntata

A cimentarsi con i divertentissimi giochi torneranno le presenze fisse del cast Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ai quali si aggiunge anche Vincenzo De Lucia con le sue tante imitazioni. A confrontarsi con loro ci saranno i nuovi ospiti di puntata tra i quali spiccano la divertente Elettra Lamborghini, la comica Valeria Graci, la dj e conduttrice radiofonica Ema Stokholma ed ancora Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo e Claudio Lauretta.