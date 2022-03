Adriana Volpe punzecchia Sonia Bruganelli sul suo presunto addio al Grande Fratello Vip: la frecciatina

Grande Fratello

La prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe non vedere Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. La moglie di Paolo Bonolis ha più volte affermato di non voler proseguire questa avventura ma, a manifestare titubanza, è Adriana Volpe. La conduttrice infatti non è del tutto convinta che la collega possa dire addio al programma e svela se le piacerebbe o meno riaverla al suo fianco anche il prossimo anno.

Sonia Bruganelli e il presunto addio al GF Vip: i dubbi di Adriana Volpe

Sul futuro delle opinioniste del Grande Fratello Vip per la prossima edizione aleggia ancora una nube di mistero.

L’edizione in corso deve ancora concludersi, con la finalissima in programma il 14 marzo, ma si pensa già alla programmazione del prossimo anno. Adriana Volpe dovrebbe essere confermata, mentre a voler andare via e non proseguire la sua avventura in qualità di opinionista è Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, spesso è intervenuta sulla questione, dicendosi intenzionata a lasciare il suo posto a qualcuno e a concentrarsi su altri progetti professionali.

Tuttavia la sua assenza per la prossima edizione non convince Adriana Volpe che, intervenuta a Casa Chi per un’intervista, manifesta dubbi: “Intanto è tutto da vedere“.

La conduttrice, a seguire, punzecchia la Bruganelli spiegando quale potrebbe essere la logica dietro la sua decisione di lasciare il reality: “Sonia mette le mani avanti e ti dice: ‘No, io non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘Però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi è tutto da vedere. Però mette le mani avanti così se per caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei dice: ‘Beh, io sono andata via, non mi hanno sostituita con qualcun altro‘”.

Adriana Volpe si sbilancia: i papabili nuovi opinionisti al suo fianco

Secondo Adriana Volpe, Sonia Bruganelli avrebbe dunque già messo le mani avanti dicendo di lasciare il reality per non ammettere che sarà eventualmente sostituita nella prossima edizione.

Nonostante la frecciatina lanciata, la conduttrice confessa in riferimento alla collega: “Io ho iniziato la mia avventura con lei, e vorrei lei. Perché siamo talmente opposte, ogni volta diamo due voci diverse. Io la adoro nella sua crudeltà e nel suo cinismo“.

In caso Sonia Bruganelli dovesse realmente lasciar vacante la sua poltrona da opinionista, Adriana Volpe si sbilancia e svela chi vorrebbe eventualmente al suo fianco nella prossima edizione: “Mi piacerebbe avere una Soleil che sicuramente è diversa da me, se penso a questa edizione.

Se penso alle edizioni passate, nella mia edizione c’era Antonella Elia. Io e lei eravamo il bianco e il nero“. E snocciola altri due nomi, protagonisti lo scorso anno: “Se penso all’edizione precedente ti direi Tommaso Zorzi o Stefania Orlando“.