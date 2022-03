Bentornato Papà: trama, cast e curiosità del film in onda per la prima volta su Rai 1

TV e Spettacolo

Bentornato Papà va in onda in prima visione assoluta su Rai1 mercoledì 2 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda dalle 21:30.

Mercoledì 2 marzo 2022 va in onda su Rai1 per la prima volta in assoluto l’intenso film diretto ed interpretato da Domenico Fortunato. L’attore e regista porta sugli schermi una storia intensa che racconta il dramma di una famiglia alle prese con la dura prova della malattia. Franco torna in Puglia dopo essere stato a Roma per un importante colloquio di lavoro e poco tempo dopo non può godersi la gioia di essere stato assunto perché viene colpito da un ictus. La sua famiglia si stringerà intorno a lui e si scoprirà fragile di fronte a questo evento che sconvolgerà le loro vite. La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola Bentornato Papà in onda su Rai1 mercoledì 2 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Bentornato Papà: il cast e le curiosità del film in onda su Rai1

Bentornato papà è un film drammatico del 2021 diretto dall’attore e regista pugliese Domenico Fortunato che va in onda per la prima volta in assoluto su Rai1 mercoledì 2 marzo 2022. Il regista è qui alla seconda prova dietro la macchina da presa, dopo essere apparso come interprete in tanti conosciuti prodotti televisivi come Don Matteo, e riveste anche il ruolo del protagonista della storia.

Al suo fianco a completare il cast compaiono altri conosciuti attori italiani come Donatella Finocchiaro, Giorgio Colangeli e Dino Abbrescia oltre ai meno noti Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Domenico Fortunato, Silvia Mazzieri, Sara Putignano, Giulio Beranek e Franco Ferrante.

Bentornato Papà: la trama del film

Franco torna in Puglia dalla sua famiglia, dove si trovano la moglie Anna e la figlia Alessandra, dopo essere stato a Roma dal figlio Andrea per un importante colloquio di lavoro.

Il figlio che vive nella Capitale e tenta di sfondare nel mondo della musica sarà il primo tifoso del papà con la speranza che riesca a prendere quel posto di lavoro e proprio quando arriva la felice notizia una tragedia investirà la loro famiglia.

Franco viene colpito da un ictus e questo sconvolge la sua vita e quella d i tutti i suoi cari, ponendoli di fronte alle difficoltà della vita con una grande occasione di cogliere un momento di crescita interiore.