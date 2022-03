Lulù Selassié colpita involontariamente da Soleil Sorge al GF Vip scoppia in lacrime: “Mi sta uscendo sangue”

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié è incappata in un piccolo incidente, ricevendo una gomitata da Soleil Sorge. Nel corso di una coreografia in piscina l’ex corteggiatrice ha colpito involontariamente la Princess, che è tornata dentro rifugiandosi davanti allo specchio e scoppiando in lacrime. “Mi sta uscendo il sangue dal dente” esclama la ragazza alla sorella Jessica, con il timore di non poter essere in puntata giovedì.

Lulù colpita per sbaglio da Soleil: la Princess in crisi

Piccolo incidente per Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. La Princess, assieme a Soleil, Delia, Sophie e Jessica, si trovata vicino alla piscina per una coreografia di gruppo.

Tuttavia, tra un balletto e l’altro, la concorrente ha ricevuto una gomitata involontaria da parte di Soleil Sorge, che si trovava davanti a lei ignara di essere così vicina alla coinquilina. Una sbracciata che ha portato Lulù ad allontanarsi dalla scena e a rifugiarsi in lacrime nella zona beauty, davanti a uno specchio.

La Selassié è crollata in lacrime e, tra un singhiozzo e l’altro, ha cercato di capire l’entità del danno guardandosi allo specchio. “Non posso venire giovedì in puntata, il labbro è gigante Jessica… guarda“, esclama alla sorella, preoccupata per l’eventualità di non essere presente in puntata domani sera e quantificando la gravità della ferita.

La sorella accorre subito in suo soccorso: “Mettiamo il ghiaccio subito dai, vado a vedere se c’è del ghiaccio“. Lulù tuttavia pare inconsolabile e, controllandosi ancora allo specchio, esclama: “Mi sta uscendo il sangue dal dente“.

Lulù torna con gli altri e riceve l’abbraccio di Soleil

Superato il momento di crisi e accertata l’entità della ferita, Lulù Selassié è riuscita a tranquillizzarsi ed è tornata nel gruppo assieme agli altri. La stessa Soleil Sorge ha voluto abbracciarla fortemente, a conferma della assoluta involontarietà del gesto dettata da un movimento di troppo durante il balletto.

Lulù dovrebbe dunque essersi ripresa e dovrebbe quindi essere confermata la sua presenza nella prossima puntata, in onda domani sera.

LULÙ PRENDE UNA GOMITATA DA SOLEIL MENTRE BALLANO (Mi auguro che sia scontato che non l’abbia fatto apposta)#gfvip #solearmy pic.twitter.com/vYlpnLsUMP — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) March 1, 2022