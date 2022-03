Massimiliano Bartolini si dichiara a Uomini e Donne: “Sono veramente innamorato di te”, commento 2 marzo

Uomini e Donne

Una nuova coppia si è formata nello studio televisivo di Uomini e Donne. Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini, infatti, hanno lasciato il dating show, nella puntata del 2 marzo. Il Cavaliere si è dichiarato alla Dama con parole molto romantiche.

Meno rosea la situazione, invece, tra Ida Platano e Alessandro.

Massimiliano Bartolini lascia Uomini e Donne con Nadia Marsala

Non succede quasi mai ma, a volte, accade. A Uomini e Donne, qualcuno partecipa effettivamente per trovare l’amore e, cosa ancora più rara, poi lascia il programma televisivo, con questa persona cara.

In fondo sarebbe lo scopo del dating show.

Un obiettivo che oggi ci è stato ricordato da Massimiliano Bartolini che ha fulminato Nadia Marsala, chiedendole d’uscire. Non che la Dama non sembri presa del Cavaliere, ma è sembrato che altre due puntate se le sarebbe fatte.

Massimiliano Bartolini ha regalato al pubblico televisivo una vera dichiarazione d’amore: “Vorrei chiederti veramente d’uscire oggi… Sono veramente innamorato di te… Io vado dietro al cuore… Non ero mai stato così… In uno stato di felicità… Io direi d’andare“. A spezzare l’insolito momento romantico, la frecciata di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani: “Tutte si sistemano e tu sempre al chiodo“.

Alessandro: il nuovo rebus scovato da Ida Platano

Ida Platano ha un potere: scovare i casi umani. Infatti i Cavalieri che escono con la famosa Dama di Uomini e Donne un problema ce l’hanno sempre. Metà di loro non è passionale, poi ci sono quelli che non si fanno sentire, i falsi, quelli che non si vogliono impegnare e, adesso, c’è Alessandro.

Inqualificabile. Il Cavaliere è arrivato nello studio deciso, come fosse il Principe Azzurro e adesso? Non si capisce che problema ha, ma ce l’ha.

Nessuno mette in dubbio che meglio i suoi dubbi che le bugie di Diego Tavani, che proclamava amore ed è scappato circa tre minuti dopo la scelta.

Ma la sua indecisione è quasi patologica, mette ansia anche ai telespettatori.

E come dice Daniela: “Vorrei Alessandro un po’ più spericolato nell’amore, lanciati“. Speriamo ci ascolti.