Sorprendono la madre malata con un incontro speciale: il cerbiatto Bambi entra nella stanza. Il video

Good News

La storia di un’anziana donna malata e della sua famiglia amorevole che ha voluto sorprenderla con un incontro molto speciale sta facendo il giro della rete. Per allietarla nei bui giorni della sua malattia, hanno deciso di farle incontrare il suo animale preferito: un cerbiatto. Il toccante video è diventato virale.

Donna malata incontra il cerbiatto Bambi: il gesto della famiglia

Lisa McDonald e sua sorella si prendono cura della mamma malata da molto tempo ormai. Per farla tornare a sorridere, almeno per un momento, hanno pensato ad una sorpresa molto speciale per lei. L’incontro con un cerbiatto vero, dato che la donna è letteralmente ossessionata dal film Disney Bambi.

Le due ragazze hanno trovato una coppia – Chris e Simone – che possiede uno “zoo portatile” vicino a loro a Melbourne, in Australia. Li hanno contattati chiedendo se potessero portare un cerbiatto per la loro mamma malata. I due hanno subito accettato senza esitare guidando per circa due ore e mezza e portato il piccolo cerbiatto (che per coincidenza si chiama proprio Bambi) all’anziana donna per farli incontrare.

“Le condizioni di mamma sono peggiorate molto oggi e Simone e Chris non hanno esitato… Hanno guidato due ore e mezza per portare Bambi ad incontrare mamma.

Un gesto di puro amore e gentilezza. Non posso ringraziarli abbastanza per quello che hanno fatto per mia mamma e la mia famiglia” racconta Lisa al Daily Mail..

Perché è stato scelto proprio il cerbiatto Bambi

L’idea della dolce sorpresa è venuta in mente alle due figlie dell’anziana signora pensando all’amore e quasi ossessione di quest’ultima per il film d’animazione Disney Bambi. Lisa, infatti, al Daily Mail ha raccontato ancora che: “Lei (la madre, ndr) ha statue di Bambi dappertutto, indossa magliette di Bambi nel suo letto, e sarà perfino cremata in una di esse”.

Poi continua “Io, mia sorella e il resto della famiglia che ci supporta indossiamo spesso magliette di Bambi..

Le chiamiamo le nostre uniformi da infermieri”. L’arrivo di un Bambi reale nella sua stanza, quindi, ha sorpreso e commosso molto l’anziana donna, portando nuovamente un po’ di luce nei suoi occhi e il sorriso sul suo volto.

Un Bambi reale: il video della sorpresa diventato virale

Lisa McDonald ha ripreso il dolce e tenero momento in un breve video che ha poi condiviso sul gruppo Facebook The Kindness Pandemic, diventando in pochissimo tempo virale. Il post ha generato moltissimi commenti di affetto per l’anziana signora e la sua famiglia.

Si nota lo sguardo della donna visibilmente stupito quando il cerbiatto entra nella sua stanza, tutto ciò ha creato un vero e proprio tremore strappalacrime negli utenti del gruppo.