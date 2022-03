Un’ora sola vi vorrei – Booster Edition: su Rai2 va in onda il meglio dello show di Enrico Brignano

Programmi TV

Il programma del comico ed attore romano non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo pubblico e ritorna su Rai2 con due puntate speciali. Mercoledì 2 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 circa va in onda la prima delle due puntate antologiche dello show Un’ora sola vi vorrei – Booster Edition, il nuovo appuntamento nel quale gli spezzoni migliori della quarta edizione condotta da Enrico Brignano saranno condensati in un’ora di grande comicità, ironia, leggerezza e momenti di grande spettacolo. Scopri quello che vedremo questa sera in prima serata su Rai2.

Un’ora sola vi vorrei – Booster Edition: in onda il meglio della quarta stagione

Mercoledì 2 marzo 2022 va in onda su Rai2 il primo speciale della trasmissione Un’ora sola vi vorrei, lo show conclusosi qualche settimana fa con l’apprezzata conduzione di Enrico Brignano.

La rete ha tutte le intenzioni di continuare a proporre l’ironia e le scenette comiche del presentatore romano, condensandole in un appuntamento speciale dal titolo di Booster Edition.

Tutti i punti forti della trasmissione torneranno in onda nelle due puntate che propongono il meglio dell’umorismo, della leggerezza oltre che delle canzoni e dei momenti di riflessione su temi d’attualità.

Spazio quindi alla riproposizione delle scenette simpatiche di “casa Brignano” quando nel lettone ci sarà la compagna Flora Canto, e di buona parte degli ospiti che lo hanno raggiunto in studio.

Un’ora sola vi vorrei – Booster Edition: gli ospiti

Il pubblico potrà rivedere, tra gli altri, gli spezzoni con il premio Oscar Nicola Piovani e con la cantante Nina Zilli, oltre che a quelli con i simpatici e talentuosi cantanti Stash e Clementino nel meglio dello show che durerà ovviamente un’ora sola.

Nel breve ma intenso concentrato di risate torneranno anche le irruzioni comiche di Alessandro Betti e Marta Zoboli, riproponendo i loro tanti personaggi che già avevano fato divertire il pubblico del programma.