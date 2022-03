Viaggi in Italia, nuove regole per chi arriva dai Paesi extra europei: cosa cambia e quali sono le novità

Cronaca Italia

Novità nelle regole per i viaggiatori in arrivo da Paesi extra europei: ecco cosa cambia e cosa occorre per poter entrare in Italia.

Da ieri 1° marzo sono cambiate le regole per i viaggiatori che arrivano da Paesi al di fuori dell’Unione Europea, in un’ottica di semplificazione. A definire le nuove norme è un’ordinanza del Ministero della Salute. Ecco cosa cambia per i viaggi.

Viaggi verso l’Italia, cosa cambia per le persone in arrivo da Paesi extra europei

L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza ha uniformato le regole per l’ingresso in Italia per i viaggiatori europei ed extra europei. Tutte le persone che vorranno entrare nel nostro Paese dovranno semplicemente esibire il Green Pass base, che si può ottenere sottoponendosi a un tampone, antigenico o molecolare, che mostri un esito negativo.

Questa certificazione sarà accettata sia in formato cartaceo sia digitale e saranno esentati dall’obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni. Si semplifica quindi l’accesso per tutti i turisti, nell’ottica di un ritorno alla normalità e della ripresa del settore turistico, complice anche l’avvicinarsi della Pasqua il 17 aprile.

Chi è esentato dalle nuove regole per i viaggiatori in arrivo in Italia

Per i viaggiatori che arrivano da Stati non appartenenti all’Unione Europea decade quindi l’obbligo di vaccinazione e di quarantena prima dell’ingresso in Italia.

Il periodo di quarantena di 5 giorni dovrà essere osservato solo nel caso in cui la persona non sia munita di Green Pass. Al termine dei 5 giorni, sarà obbligatorio sottoporsi a un test molecolare o antigenico prima di poter procedere all’ingresso sul territorio nazionale.

L’obbligo di esibire la certificazione verde prevede la possibilità di alcune deroghe: per esempio, sono esentati gli equipaggi e il personale dei mezzi di trasporto, i lavoratori transfrontalieri che effettuino spostamenti per comprovati motivi di lavoro e gli studenti impegnati a frequentare un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, nel quale debbano fare ritorno ogni giorno oppure 1 volta alla settimana.

L’ordinanza del Ministero precisa inoltre che gli spostamenti verso la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.