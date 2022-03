Alessandro Vicinanza: chi è il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne e la frequentazione con Ida Platano

Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza ha chiamato Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano. Il Cavaliere lavora nel campo floreale e ha molte passioni, tra cui anche i cani e i tatuaggi.

Il parterre di Uomini e Donne viene continuamente arricchito di nuovi protagonisti, scelti direttamente dalla redazione. Altri, invece, chiamano la produzione del dating show specificamente per corteggiare un protagonista già presente nel parterre.

Così ha fatto anche Alessandro Vicinanza, che ha deciso di chiamare il programma televisivo per corteggiare Ida Platano. Il Cavaliere salernitano è da da qualche settimana nel parterre di Uomini e Donne, proprio per conoscere la famosa Dama bresciana.

Tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, però, il feeling non va sempre a gonfie vele.

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne: chi è, studi e carriera

Alessandro Vicinanza è la nuova conoscenza di Ida Platano a Uomini e Donne.

Il Cavaliere ha 39 anni e viene da Salerno. Secondo quanto riportato da Fanpage, Alessandro Vicinanza sarebbe laureato in Economia e Commercio e avrebbe seguito il percorso professionale come commercialista per un po’ di tempo.

Adesso, invece, il Cavaliere avrebbe cambiato completamente settore. Alessandro Vicinanza, infatti, sarebbe titolare di un’azienda che opera nel settore floreale. Si tratterebbe dell’Avagliano Home Flower.

Nell’account Instagram, infatti, il Cavaliere si ritrae con dei meravigliosi fiori.

Alessandro Vicinanza: le passioni del Cavaliere di Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza ha creato un feeling particolare con Ida Platano a Uomini e Donne. I due protagonisti del parterre, infatti, escono insieme da un po’ di tempo, anche se i problemi ancora non mancano.

Il Cavaliere, infatti, non è convinto della nascente storia d’amore con la Dama, soprattutto, per la lontananza tra i due.

Dagli scatti social del Cavaliere si evince, anche, che Alessandro Vicinanza sia appassionato di viaggi. Inoltre, la nuova fiamma di Ida Platano ha vari tatuaggi. Tra questi, spicca anche un piccolo cuore sulla mano sinistra.

Il Cavaliere salernitano ama anche uscire con gli amici la sera. Un’abitudine che è stata anche fonte di discussione con Ida Platano.