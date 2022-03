Biagio Di Maro fa lo show a Uomini e Donne, Tina Cipollari mette in guardia: “Rimpiangerai la tua solitudine”

Uomini e Donne

Biagio Di Maro ha intrapreso una nuova conoscenza a Uomini e Donne. Il Cavaliere partenopeo, infatti, ha cominciato una frequentazione con Stella. Tina Cipollari, però, ha deciso di mettere in guardia la Dama.

Luca Salatino, invece, ha portato di nuovo in esterna Soraia, nella puntata del 3 marzo.

Biagio Di Maro show a Uomini e Donne

Biagio Di Maro si è ripreso la scena a Uomini e Donne, nella puntata del 3 marzo. Infatti, il Cavaliere partenopeo ha trovato un’altra Dama disposta a uscire con lui. Si tratta della new entry Stella. Come sempre, Tina Cipollari ha fatto gli onori di casa e ha messo in guardia la Dama: “Frequentando lui credo che rimpiangerai la tua solitudine… Pensa che sfortuna, dopo quattro anni incontrare lui”.

Effettivamente come darle torto? Dopo quattro anni lontana dagli uomini, come viene in mente di riavvicinarsi al genere maschile proprio frequentando un tipo come Biagio Di Maro? C’è da restare basiti. Il Cavaliere, d’altronde, ha già cominciato a creare dei teatrini, tirando in mezzo anche Cristiana.

Che colpo da maestro inventarsi che la Dama gli abbia fatto l’occhiolino e l’abbia salutato anche fuori dagli studi televisivi. Biagio Di Maro è davvero un autore di sé stesso.

Luca Salatino finalmente dialoga in esterna con Soraia

Il trono di Luca Salatino sembrava non poter decollare velocemente. Il tronista, infatti, appariva più interessato a fare scenette che a coinvolgersi davvero. Invece, nella puntata del 3 marzo di Uomini e Donne, Luca Salatino ha dato la giusta sferzata al suo percorso.

Un cambiamento voluto anche da Maria De Filippi: “Speriamo non ci siano i cuscini in quest’esterna”.

Infatti, per la prima volta, abbiamo sentito la voce di Soraia, dopo varie esterne fondate solo sull’attrazione fisica, esistente tra tronista e corteggiatrice. Certo, lei ci marcia un po’ su, visto che ha organizzato l’esterna proprio in pigiama.

Anche con Lilly si è visto che Luca Salatino punta a cominciare a costruire qualcosa. Forse possiamo ben sperare.

Nicole, invece, la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri, sembra proprio una Sophie Codegoni 2.0.